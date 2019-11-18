«НАТО как Нотр-Дам: выгорело, но осталось в живых» — польский политолог ответил на слова Макрона

Заявления Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО лишены оснований и продиктованы его личным стремлением к сотрудничеству с Россией и Китаем в ущерб Европе, убеждён польский политолог Грег Левицкий. На самом же деле к «смерти мозга» близка Франция, а НАТО подобно Нотр-Даму — ослаблено поле выгорания, но не мертво, подчеркивает эксперт в статье для The Brussels Times.

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу Economist объявил о своём желании сделать Европу геополитической державой, напоминает на страницах The Brussels Times польский политолог Грег Левицкий. Проблема, на его взгляд, заключается в том, что придать Европе сил Макрон намерен путём разрушения «главного источника её силы» — НАТО, которому французский президент диагностировал «смерть мозга».

По мнению Макрона, «смерть мозга» наступила у альянса из-за непредвиденных действий Дональда Трампа, результатом которых стала утрата доверия к Соединённым Штатам как к гаранту безопасности стран ЕС в рамках НАТО, рассуждает эксперт.

«Подспудная мысль высказываний Макрона такова: Европа должна забыть о представлении Запада в качестве цивилизационного сообщества, поскольку в этом больше нет смысла. Вместо этого, она должна относиться к другим великим державам (России и Китаю) как к фактическим эквивалентам США, когда дело касается надёжных союзов», — объясняет политолог, подчёркивая, что слова Макрона в точности повторяют формулировки «антизападной пропаганды» Кремля.

«Зачем Макрон поддерживает подобную антизападную пропаганду? Ради продвижения того, что в его представлении составляет государственный интерес Франции — а именно безнаказанное двустороннее сотрудничество с Россией, Китаем и другими державами в постамериканском мире», — замечает Левицкий, добавляя, что происходит это в ущерб Европе.

Более того, на взгляд автора, мечта Макрона о ЕС, как самостоятельной политической силе не противоречит видению Дональда Трампа, неоднократно заявлявшего о том, что ЕС должен быть в состоянии защитить себя и увеличить расходы на оборону. «Если и США, и Франция хотят видеть Европу более сильной, зачем же Макрон настраивает ЕС против США?», — спрашивает политолог.

Левицкий объясняет отношение французского президента «интеллектуальным лукавием, побуждаемым антиамериканизмом». Он называет «нечестными» утверждения Макрона о том, что США действуют против Европы в целом, подготавливая распад НАТО. По убеждению эксперта, Америка, подтверждает своё присутствие в Европе размещением дополнительного контингента в Польше и поддержкой «Инициативы трёх морей».

«Конечно, возможно, что Макрон забыл об этом, или же он относит другие части Европы — включая Прибалтику, Польшу, Чешскую Республику, Хорватию, Румынию или Болгарию — к незначительным, или продолжает видеть в ЕС в целом препятствие для своих сделок в воинственными, антивропейскими державами, находящимися за восточной границей ЕС», — делает вывод Левицкий. За сделанными «по кремлёвскому учебнику» заявлениями Макрона о «смерти мозга» НАТО, по прогнозу эксперта, последуют его более активные двусторонние переговоры с Россией и Китаем.

Левицкий согласен, что сегодня НАТО не в лучшей форме. На его взгляд, «оно, скорее, похоже на Собор Парижской Богоматери — ослаблено после выгорания, но уж точно не мертво». Диагноз «смерть мозга», по мнению политолога, больше подходит Франции, находящейся в «критическом положении». Похоже, французский президент, неспособный справиться с внутренними проблемами, пытается добиться лидерства на международном поле, «помогая иностранным державам подрывать основы трансатлантического альянса». Рассчитывая выиграть от новой расстановки сил в мире после утраты лидерства со стороны США, «националист» Макрон готов пожертвовать Западом и Европейским союзом, который он, по своим же словам, рассчитывает укрепить, уверен автор.

Как напоминает Левицкий, Бреттон-Вудская система, существующая, благодаря иерархической цепи взаимозависимости между Европой и США, сегодня «трещит по швам», а Брюсссель и Вашингтон слишком слабы, чтобы поддерживать её в одиночку. В этой связи американским дипломатам следует спросить Макрона, действительно ли он хочет распада Запада, считает эксперт.

«Разумеется, необходимо согласиться с президентом Макроном в том, что Европа стоит на краю «пропасти». Пропасть, действительно, перед нами, и падение в неё будет означать для Европы десятилетия, если не век цивилизационного забвения. Проблема в том, что Макрон хочет смело шагнуть вперёд», — заключает Левицкий.