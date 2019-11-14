Die Zeit: даже если «мозг мёртв» — Польша будет держаться за НАТО до последнего

В вопросах национальной безопасности Польша ориентируется не на своих европейских партнёров, а на американцев, пишет Die Zeit. Варшава не поддерживает планы Германии и Франции по созданию единой армии Европы, а настаивает на соблюдении финансовых обязательств перед Североатлантическим альянсом. И такой стратегии Польша придерживалась ещё со времён окончания холодной войны, рассказывает немецкое издание.

Если бы мозг у НАТО действительно был мёртв, как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, то Польша бы всё равно не позволила отключить альянс от аппарата искусственного дыхания, пишет Die Zeit. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул: «НАТО было и остаётся важнейшим альянсом на Земле, который помогает сохранять свободу и мир».

Он раскритиковал Макрона за его слова: «Высказанные им сомнения заставляют других членов альянса задуматься, заинтересована ли вообще Франция в сохранении НАТО». Моравецкий убеждён, что в проблемах альянса виноват не глава Белого дома Дональд Трамп, а некоторые европейские страны, пренебрегающие своими финансовыми обязательствами по увеличению расходов на оборону до 2,5% от ВВП. «США всегда поддерживали Европу. Без помощи США Европа никогда бы не освободилась от нацистов», — подчеркнул премьер-министр. Сегодня же мы имеем дело с «очень агрессивной Россией», добавил он.

«НАТО или смерть», — в этих трёх словах заключается стратегия Варшавы. И она появилась не с приходом к власти национал-консервативной партии «Право и справедливость», отмечает издание. Вступление в альянс было для Варшавы приоритетной целью с момента окончания холодной войны. Не случайно Польша стала членом НАТО уже в 1999 году, опередив расширение ЕС на Восток на пять лет.

Визит президента Польши Анджея Дуды в Вашингтон наглядно показывает, насколько поляки преданы альянсу и США. Глава государства приехал туда, чтобы договориться с Трампом о строительстве новой постоянной военной базы в своей стране. Согласно Основополагающему акту Россия — НАТО от 1997 года, это запрещено, но после «аннексии»* Крыма Варшава надеялась, что Вашингтон передумает. Дуда даже пытался искусить своего американского коллегу лестью, предложив назвать базу его именем, но это не помогло. Трамп не только отказал ему в этой просьбе, но и позже отменил свою поездку в польскую столицу на празднование 70-летия начала Второй мировой войны.

В Варшаве были очень разочарованы неудачей. Но это не помешало властям страны через несколько дней договориться с «американскими друзьями» о покупке 32 истребителей F-35. Польша вообще один из самых надёжных клиентов американского военпрома, отмечает издание. Список закупок очень длинный: в нём есть спутники, вертолёты морской авиации и системы ПВО.

К европейским же партнёрам по НАТО Варшава относится совершенно по-другому, особенно к Франции и Германии, продолжает Die Zeit. Три года назад Варшава, никого не предупредив, отказалась от закупки 50 французских вертолётов, чем спровоцировала скандал. Генеральный директор Airbus Том Эндерс почувствовал себя обманутым и возмутился. Франсуа Олланд, занимавший тогда пост президента Франции, отменил запланированный визит в Варшаву. Но польские власти остались непреклонны и даже начали вести с американцами более интенсивные переговоры.

И этим всё не закончилось. Когда в 2018 году канцлер Германии Ангела Меркель выступила за создание единой европейской армии, Моравецкий быстро и громко дистанцировался от её планов. В целом он поддержал идею, но заметил: «Для создания сильной европейской армии нам нужно сначала увеличить наши военные расходы. Немцы тратят только 1,23 процента своего ВВП на оборону». Другими словами: до тех пор пока Германия и другие страны ЕС откладывают вопрос о повышении оборонных расходов, единая европейская армия остаётся для Варшавы «чем-то из области фантастики». Так что в вопросах национальной безопасности поляки будут и впредь полагаться на возглавляемое американцами НАТО.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

