ZDF: «тревожное развитие» — в Польше власти предоставили националистам полную свободу действий

Националисты буквально «присвоили» себе День независимости Польши, передаёт ZDF. Как отмечает немецкий телеканал, польское руководство хоть и не приняло участие в марше «разгневанных правых радикалов», но тем не менее предоставило им полную свободу действий.

Местное отделение так называемой Всепольской молодёжи во время молитвы: «Боже, дай нам сил бороться за сильную Польшу, ради которой мы жертвуем наши жизни». Они — молодые националисты в возрасте от 15 до 30 лет, а это — одно из их регулярных собраний непосредственно перед празднованием государственного праздника.

СОФИЯ, член организации «Всепольская молодёжь»: Нам хотят навязать ряд идеологий, в частности, права для гомосексуалистов. Вот что сегодня происходит. Но есть и люди вроде нас, кто борется с парадами равенства.

Бог, честь, отечество — три главных лозунга националистов. Они выступают против всего, что им кажется чужим: против абортов, против гомосексуалистов, против мигрантов.

ПАВЕЛ, участник марша: Неконтролируемая миграция из Африки и с Ближнего Востока, а также распространяющийся либерализм представляют для нас угрозу.

МАРЧИН, участник марша: Ценности для каждого поляка и в первую очередь для националистов предельно ясны: нация, отечество и христианские ценности.

Они присвоили себе день, в который Польша вообще-то праздновала независимость, которую получила в 1918 году. Это смесь из разгневанных правых радикалов и патриотически настроенных семей с маленькими детьми.

АНДЖЕЙ РИЧАРД, социолог из Польской академии наук в Варшаве: То, что происходит, это не перемена, а тревожное развитие. Этот марш стал частью политического ландшафта. На него смотрят, как на нечто совершенно нормальное. Правительство никак на это не реагирует.

В этом году национал-консервативное руководство Польши хоть и не приняло участие в марше, но тем не менее предоставило националистам свободу действий. В полдень оно дало старт главной церемонии празднования независимости Польши, которая в 1918 году вновь появилась на картах.

АНДЖЕЙ ДУДА, президент Польши: Польша была и остаётся единой. Мы все служим Польше. И я надеюсь, что следующие поколения также будут служить Польше. Честь и слава нашим героям!

Марш продлился до позднего вечера. Помимо него прошли и другие демонстрации. Тон в Варшаве, однако, задавали именно националисты.

Дата выхода в эфир 11 ноября 2019 года.