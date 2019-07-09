Atlantico: Европа хочет смерти собственному ребёнку — национальной идентичности

Идея национальной идентичности появилась в самой Европе, но ярче всего проявилась в распаде Советского Союза и Югославии. Как пишет Atlanticо, Европейский союз долгое время закрывал на это глаза, но теперь он уже ничего не сможет с этим сделать, ведь «три самых больших государства планеты, США, Россия и Китай, — пламенные националисты».

Идеологии, как цивилизации, появляются и умирают. Иногда это происходит быстро, как с нацизмом, а иногда — медленно, как с коммунизмом, пишет Бенуа Рейски в своей статье для Atlantico.

«Сегодня старушка Европа родила дитя, названное «национальная идентичность». Она смотрит на него, и он её пугает. Монстр, которому она не хочет быть матерью. Всеми силами она старается, чтобы он исчез», — пишет автор статьи.

И теперь даже Макрон со своей мантрой «прогрессисты против националистов» ничего не может сделать. Национальные устремления шагают по континенту, особенно на востоке Европы. И это притом что национализм был причиной многих войн.

«Пробуждение наций обязано чувству, которое подавлялось и пряталось, но никогда не затухало», — продолжает журналист. По его словам, европейские власти долгое время были «глухи и слепы», хотя с 1989 года могли бы и «открыть глаза и уши». Так, после крушения коммунизма Советский Союз, который казался монолитной империей, рассыпался, как паззл. Появились Украина, Белоруссия, Литва, Армения и прочие.

Второе пробуждение наций случилось с Югославией. Страну, которая казалась мирной и единой, стали сотрясать кровавые войны. Появились Хорватия, Сербия, Словения и другие страны. Но, как и в случае с СССР, Европейский союз «отказался видеть то, что было у него перед носом». Он искал утешение в идее, что это происходит только с бывшими коммунистическими государствами.

Точно так же ЕС закрыл глаза на появление исламского национализма и, наоборот, пытался его «задобрить», попирая идентичность собственных членов. Тем более что общеевропейскую идентичность он создать не смог и не захотел, отрицая концепцию столкновения цивилизаций.

И теперь Европа пытается изгнать демона, которого сама и выносила. Автор статьи Atlantico сомневается, что это получится. «Достаточно посмотреть на мир: три самых больших государства планеты, США, Россия и Китай, — пламенные националисты».