TVP Info: премьер Польши негодует после просмотра американского сериала о нацистском концлагере

Показанная в американском сериале «Иван Грозный из Треблинки» карта Польши с названиями лагерей смерти вводит в заблуждение зрителя и переписывает историю, убеждён премьер Польши Матеуш Моравецкий. Политик назвал такие ошибки вредоносными для Польши. Прокатчик принял к сведению замечания политика, сообщает TVP Info.
«Нам известно об озабоченности сериалом «Иван Грозный из Треблинки», и мы внимательно следим за этим делом», — заявил в электронном письме представитель сервиса фильмов и сериалов Netflix, сообщает TVP Info. Это была ответная реакция на письмо премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого с жалобой в плане исторических искажений в этой картине. Слова представителя из заявления процитировала американская газета The Washington Post.
Ранее премьер-министр Польши написал письмо руководителю этой платформы Риду Гастингсу в связи с историческими неточностями в сериале «Иван Грозный из Треблинки». Он подчеркнул, что карта Польши, на которой указаны отмеченные лагеря смерти, вводит в заблуждение и переписывает историю. Польский премьер-министр рассчитывает, что или ошибка будет исправлена, или зрители будут о ней проинформированы.
«Может быть, для создателей это несущественные ошибки, но они очень вредят Польше, и наша задача состоит в том, чтобы решительно на них отреагировать. Я надеюсь, что мои аргументы встретят понимание руководителей Netflix», — подчеркнул глава правительства в Варшаве.
Документальный мини-сериал «Иван Грозный из Треблинки» рассказывает историю Ивана Демьянюка, украинского военного преступника, охранника немецкого нацистского лагеря смерти в Треблинке во время Второй мировой войны.
В первой серии сериала в современных границах показана карта Польши с немецкими лагерями смерти, включая Освенцим, Собибор, Треблинку и Плашов. Министерство иностранных дел Польши также отреагировало на появление этого кадра в американской картине, резюмирует TVP Info.
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