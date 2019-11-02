Dziennik.pl: пора положить конец западным мифам о преступлениях поляков

Ещё несколько лет назад на обвинения поляков в соучастии в холокосте и в начале Второй мировой войны мы бы просто пожали плечами, но сегодня мы с ужасом смотрим, что это становится официальной позицией, которую пропагандируют на Западе, заявил представитель польского Совета охраны памяти борьбы и мученичества Адам Сивек. Глава ведомства добавил, что сегодня власти страны решительным образом намерены продвигать имидж Польши и её истории в мире.

«Мы не можем нести ответственность за эти 50 лет коммунистической Польши, потому что это было государство, весь аппарат которого служил совершенно иным целям — он был подчинён Москве и выполнял совершенно другие задачи», — объяснил руководитель внутрипольского отдела Совета охраны памяти борьбы и мученичества Адам Сивек. Он также добавил, что после Второй мировой войны Польша не могла проводить свою историческую политику.

Государственный деятель напомнил, что с 1990 года прошло ещё почти 30 лет. «Здесь тоже не хватало последовательности, решимости и создания определённой государственной доктрины, которая должна осуществляться независимо от политических изменений после последующих выборов», — разъяснил он.

На вопрос, являются ли изменения в исторической политике Польши в настоящее время более заметными, чем несколько или даже более десяти лет назад, Сивек ответил: «Несомненно, существует решимость продвигать имидж Польши и её истории в мире, на Востоке и на Западе». Он также отметил, что это особенно важно ввиду обострения обвинений в её адрес. «Обвинения поляков в соучастии в холокосте или соучастии в начале Второй мировой войны — это просто абсурд. Всего несколько лет назад мы бы просто пожали плечами. Между тем, сегодня мы с ужасом смотрим, что это становится официальной позицией, которую пропагандируют на Западе», — сказал Сивек.

Он подчеркнул, что этому необходимо противостоять. «Надо рассказать настоящую историю Польши, судьбу поляков... Показывать судьбу и историю отдельных людей, и через эту призму рассказать о судьбе народа», — резюмировал руководитель внутрипольского отдела Совета охраны памяти борьбы и мученичества.