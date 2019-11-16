FAZ рассказала, куда заведёт Европу стремление Макрона поладить с Россией

Всего два года назад Эммануэль Макрон был настроен против России, однако сейчас его позиция изменилась, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Французский президент пересмотрел своё отношение к Москве и проявил стремление к сближению с ней. По его мнению, переоценка связей с Россией необходима для достижения стратегической автономии Европы, однако пока разворот Макрона к Путину только усугубил раскол ЕС.

Ещё два года назад Эммануэль Макрон был нежеланным для Владимира Путина кандидатом в президенты Франции, но теперь он пересмотрел своё отношение к России, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

Как отмечает издание, своим резким призывом европейцев к «пробуждению» французский президент достиг важной цели: вялые дебаты по поводу стратегических позиций ЕС превратились в оживлённые. Особенно это касается вопроса о том, как ЕС представляет себе свои будущие отношения с Россией, подчёркивается в статье. В дискуссиях о роли Москвы в украинском кризисе или сирийской войне, а также по поводу «Северного потока — 2» присутствовали расхождения, но они никогда не высказывались настолько явно и резко.

«Россия — не наш стратегический партнёр, а наша стратегическая проблема», — заявил своему «французскому другу» председатель Европейского совета Дональд Туск в прощальной речи в Брюсселе. Именно к такому чёткому формулированию своей позиции призывал Макрон, когда поставил себя на место Владимира Путина, давая интервью новостному журналу The Economist, уверяет Frankfurter Allgemeine. По версии издания, это был необычный манёвр, потому что от французского президента ожидали, что он будет анализировать ситуацию с позиций Франции или Европы.

Вместо этого Макрон представил себя на месте лидера Кремля и порассуждал о том, какие стратегические варианты есть у России. При этом он пришёл к выводу, что единственный устойчивый вариант для Путина — политика равновесия с Европой. Россия долго воспринимала Европу как «вассала» Америки. С российской точки зрения сделка 1990 года была нарушена, когда НАТО по настоянию Вашингтона подняло вопрос о включении Украины в альянс.

Поэтому у Путина сложились «травматические отношения» с Европой, пояснил Макрон, подчеркнув, однако, что Берлин и Париж выступали против расширения НАТО. По словам французского президента, НАТО сформировалось на фоне чёткого образа врага. «После исчезновения первоначального врага в 1990 году мы совершенно не переосмыслили наш геополитический проект», — отметил Макрон. На подсознательном уровне Россия так и осталась для Запада врагом. Это и есть ключевой момент в стремлении французского лидера к переоценке отношений с Россией, пишет Frankfurter Allgemeine.

Отеческие советы бывших министров Юбера Ведрина и Жан-Пьера Шевенмана, а также нынешнего министра иностранных дел Жан-Ива ле Дриана убедили Макрона в том, что ЕС плохо обходился с Россией и потому должен пойти навстречу Путину. В то же время Макрон видит себя первооткрывателем новой европейской структуры безопасности, который берёт в расчёт предстоящие преобразования после истечения договоров о разоружении и продолжительную отстранённость Америки. Он не считает себя наивным и понимает, что понадобится не менее десятилетия, чтобы выстроить стратегическую автономию Европы. Однако это подразумевает, в том числе, пересмотр отношения к России, убеждён французский президент.

Как сообщается в статье, курс Макрона радикально изменился. Ещё в 2018 году, после своей поездки в Финляндию, Макрон предостерегал о «разрушительном проекте Путина» в отношении Европы и заявлял, что «мечта Путина — разделить Евросоюз».

Накануне президентских выборов во Франции Россия симпатизировала кандидатуре Марин Ле Пен, тогда как Макрон был нежелательным претендентом на пост французского лидера. Однако диалог между Парижем и Москвой не оборвался. Макрон принял у себя Путина сразу же, в конце мая 2017 года. Тогда он со всей ясностью «устроил своему гостю разнос» за попытку вмешаться в предвыборную борьбу во Франции, пишет немецкая газета.

Геостратегическое стремление Макрона к сближению с Россией, вылившееся во встречу с Путиным в конце августа в резиденции Форт Брегансон, не исключает последовательной реальной политики французского президента, отмечает Frankfurter Allgemeine. Макрон подчеркнул, что Франция продолжит санкционную политику и сохранит жёсткую позицию в минском процессе по украинскому кризису. Более того, выступая с речью в конце августа, Макрон заявил, что «проект европейской цивилизации не может опираться ни на католическую Венгрию, ни на православную Россию». И тот, и другой вариант французский лидер назвал «вдохновляющими», но подчеркнул, что общий европейский проект не может быть сокращён ни до одного из них. Макрон не хочет забывать все конфликты с Россией, но хочет ввести «новую грамматику безопасности».

Составляющий ядро доминирования Запада миропорядок, основанный на общих правилах и многосторонних связях, медленно, но верно разрушается, пишет немецкая газета. Путин понял это раньше европейцев и снова приобрёл влияние, прибегнув к «классической военной великодержавной политике», утверждает автор статьи. Стремление Макрона к сближению Путина не впечатлило. Российский президент отказался от проведения в Париже саммита в нормандском формате, который мог бы стать дипломатическим успехом для Франции. Зато раскалывающий эффект своего разворота к России Макрон смог ощутить моментально, заключает Frankfurter Allgemeine.