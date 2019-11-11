NZZ: словами о «смерти мозга» НАТО Макрон предложил Путину стратегический диалог

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО адресовано не только бездействующему Берлину, но и Москве, пишет Neu Zürcher Zeitung. Таким образом французский лидер предлагает главе Кремля Владимиру Путину стратегический диалог. Для россиян же его словам стали в некотором роде «историческим реваншем» после поражения Советского союза в холодной войне.
Французский президент Эммануэль Макрон констатировал «смерть мозга» НАТО, и тем самым сделал главе Кремля Владимиру Путину подарок, пишет Neu Zürcher Zeitung. Его слова были адресованы Германии и России. Берлину — как призыв к действию, а Москве — как предложение стратегического диалога. При этом многие россияне восприняли его слова как «исторический реванш» после поражения Советского союза в холодной войне. У них сложилось впечатление, что лидер Франции «отпевает» Североатлантический альянс, и обещает им «новый порядок в Европе».
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала слова Макрона «золотыми». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков иронично заметил, что не Москве решать, какие части НАТО находятся в коматозном состоянии: «Мы не патологоанатомы».
Но за этой иронией скрывается «растерянность» Кремля. Заявление французского президента порадовало россиян, но не более. Альянс никуда не исчезнет, его члены не будут проводить реформу организации, а европейцы не смогут обороняться самостоятельно. В Кремле это прекрасно понимают. Поэтому, трезво оценивая ситуацию, российские власти сдерживают своё злорадство над проблемами Запада.
Поводов для триумфа нет, ведь плюс ко всему Россия переживает сейчас непростые времена, отмечают эксперты. 20-летний срок правления главы кремля Владимира Путина подходит к концу, а кто унаследует власть пока так и неизвестно. В стране проходят протесты. «Великодержавные амбиции России страдают из-за искажённых пропорций страны: ядерная держава с 11 часовыми поясами и ВВП не выше итальянского».
На внешнеполитической арене главе Кремля удаётся добиваться успехов. Всех удивило, как быстро Россия вернула себе былое военное и политическое влияние на Ближней и Среднем Востоке и добилась того, что Турция дистанцировалась от НАТО. В Сирии без Путина ничего не решается. И всё же многие россияне опасаются, что Кремль переоценил свои возможности, ввязавшись в этот конфликт. К тому же после украинского кризиса Россия находится в международной изоляции. Политические и экономические санкции ЕС ограничивают Москве простор для действий.
Но одиночество России в Европе — это не обязательно недостаток, признаёт швейцарское издание. Кремль может спокойно наблюдать со стороны за тем, как ссорятся европейцы и американцы, за бездействием немецких властей и разочарованным Макроном. Насчёт Запада России можно больше не беспокоиться.
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