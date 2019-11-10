SRF: парадокс НАТО — «смерть мозга» на пике силы

Президент Франции поставил НАТО диагноз «смерть мозга», а генеральный секретарь альянса заявил, что сейчас организация сильнее, чем когда-либо, — и, парадоксальным образом, оба они правы, отмечает SRF. Как поясняет корреспондент, с военной мощью у альянса всё в порядке, однако реальная сила измеряется не количеством танков, а готовностью участников оказать помощь партнёрам. Сегодня эта готовность впервые в истории начала вызывать сомнения, подчёркивает швейцарский телеканал.

Поставив НАТО диагноз «смерть мозга», французский президент Эммануэль Макрон раскритиковал альянс, как этого не делал ни один из западных глав государств до него. После такого заявления слова американского президента Дональда Трампа о том, что НАТО устарело и изжило себя, кажутся почти благородными, отмечает корреспондент швейцарского телеканала SRF Себастьян Рамшпек.

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала размашистый выпад Макрона как «ненужный». Однако ещё конкретнее, что неудивительно, были возражения генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. По его словам, НАТО сейчас стало сильнее, чем когда-либо.

Парадоксально, но они оба правы, считает журналист SRF. В военном плане дела НАТО, являющегося американо-европейским оборонительным альянсом, обстоят лучше, чем бывало. Конечно, после распада Советского Союза в 1991 году оно поначалу потеряло своего главного врага и, таким образом, утратило смысл своего существования, признаёт Рамшпек. США вывели войска из Европы, к 2013 году материк покинули последние американские танки.

Однако за последние годы снова возникшая напряжённость в отношениях с постсоветской Россией и угроза со стороны таких террористических организаций, как «Аль-Каида»* и «Исламское государство»**, привели к новому наращиванию вооружений.

Американские танки вернулись в Европу, а европейские государства в составе НАТО под давлением Трампа снова стали тратить больше средств на свои вооружённые силы, напоминает автор материала. По его замечанию, выходит, что «НАТО находится в хорошем состоянии — и в то же время выглядит парализованным».

Себастьян Рамшпек объясняет это тем, что истинная сила альянса измеряется не танками, а готовностью использовать эти танки, — или, иными словами, «верой друзей и врагов в волю партнёров по альянсу к содействию». В случае военного нападения на одно из государств НАТО договор обязывает остальных участников к оказанию помощи.

Однако впервые в истории НАТО появились сомнения в том, что эта обязанность к оказанию помощи в критическом случае действительно будет принята во внимание, подчёркивает швейцарский журналист. Ввяжутся ли США в войну, чтобы защитить Польшу или Латвию от российской агрессии? Придут ли Германия и Люксембург на помощь Турции, чтобы защитить её от ответного нападения Сирии?

Макрон на это ответил: «Я не знаю». США больше не хотят играть роль мирового жандарма, идеологические разногласия в НАТО стали серьёзнее, чем когда-либо. Поэтому Макрон требует, чтобы Европа — то есть, Евросоюз — в будущем сам заботился о своей обороне.

Однако у его позиции нет шансов на успех в обозримом будущем, считает Рамшпек. В первую очередь, страны Восточной Европы, но также и Германия, хотят непременно сохранить НАТО как оборонно-политическую структуру, а США — как партнёра по альянсу.

Боеспособность США недостижима для Европы, отмечает SRF. Вооружённым силам стран ЕС ещё долго будет недоставать общих структур, вооружений и опыта ведения военных действий для того, чтобы хотя бы приблизиться к уровню боеспособности США. Невозможно представить, что Франция предоставит своё ядерное оружие под контроль штаба ЕС в Брюсселе, убеждён корреспондент телеканала.

Таким образом, НАТО, возможно, и находится в состоянии смерти мозга, однако альтернативная модель Макрона будет ещё долго оставаться нежизнеспособной, заключает журналист SRF.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

