Маас: мы хотим существования НАТО и нуждаемся в нём, и это надолго

Европа должна брать на себя больше ответственности за свою внешнюю политику и политику безопасности, чтобы быть сильной и суверенной в будущем, считает глава МИД Германии Хайко Маас. Однако она не в состоянии защитить себя без помощи США, поэтому было бы ошибкой подрывать НАТО: европейцы хотят, чтобы альянс продолжал существовать, и нуждаются в нём, и так будет ещё долгие годы.

За последние дни произошло множество значительных событий, пишет министр иностранных дел Германии Хайко Маас в гостевой статье для журнала Der Spiegel. Президент США отвёл войска с севера Сирии, не обращая внимания на своих ближайших партнёров. Турция вторглась в страну, не послушав предостережений ни из Европы, ни из США. Французский президент объявил о смерти мозга НАТО.

Всё это вызывает основополагающие вопросы о надёжности партнёров Германии, о силе действующих союзов, о безопасности собственной страны и о правильном пути в будущее, отмечает глава немецкого внешнеполитического ведомства.

По его мнению, через 30 лет после падения Берлинской стены история не завершилась: будущее сейчас кажется более открытым, непредсказуемым и ненадёжным, чем когда-либо. Отношения Востока и Запада стали для Вашингтона не основной темой, а лишь одним из вопросов мировой политики — совершенно независимо от того, кто правит в Белом доме. Таково положение вещей, а потому хорошо и правильно, что Германия в эти дни ведёт дискуссии по поводу внешней политики, подчёркивает Маас.

«Больше нельзя считать само собой разумеющимся, что мы в Германии живём в мире и безопасности», — пишет глава немецкой дипломатии. В последние годы постоянно говорят о том, что Германия должна взять на себя больше ответственности за мир и безопасность на планете. Однако у неё есть и другая, более неотложная задача, считает Маас: «Мы должны взять на себя ответственность, чтобы в принципе сохранить нашу собственную безопасность в Европе и Германии».

Поэтому в центре внимания сейчас должен быть вопрос о том, какие международные рамки необходимо создать, чтобы поддерживать мир и безопасность для Европы и Германии и в будущем. В связи с этим Маас выделяет три основных пункта.

Во-первых, президент Макрон прав, когда делает ключевым вопросом своих размышлений сильную и суверенную Европу, признаёт министр иностранных дел Германии. «В будущем мы, европейцы, должны будем взять на себя больше ответственности за нашу безопасность». Поэтому Германия вместе с Францией напряжённо работают над созданием Европы, в которой сотрудничество в сфере политики безопасности будет намного более тесным, уверяет Маас со страниц Der Spiegel.

Во-вторых, чтобы наилучшим образом прийти к цели — сильной и суверенной Европе — Германия должна вместе с её «французскими друзьями» найти общий путь, считает немецкий дипломат. «Для Германии ясно: было бы ошибкой, если бы мы стали подрывать НАТО, — подчёркивает Маас. — Без Соединённых Штатов ни Германия, ни Европа не в состоянии эффективно защитить себя». По его словам, недавно это отчётливо показало «российское нарушение ДРСМД».

«Внешняя политика и политика безопасности без Вашингтона были бы безответственными, размежевание европейской и американской безопасности — опасным. Нам ещё долгие годы будет нужно НАТО», — настаивает министр иностранных дел Германии, нарочно выделяя курсивом главное слово — «нужно».

По его пояснению, НАТО обеспечивает распределение нагрузки, международную кооперацию, а также многосторонние связи и отношения. «И даже если однажды Европа будет способна сама защищать свою безопасность, мы всё равно должны будем хотеть НАТО», — продолжает Маас, снова выделяя смысловой глагол — «хотеть». «Да, мы хотим сильную и суверенную Европу. Но она нужна нам как часть сильного НАТО, а не как его замена», — убеждён глава немецкого МИД.

В-третьих, европейцы не должны допускать раскола в вопросе безопасности, предостерегает он. В случае Германии не может быть никакого «особого пути» ни в отношении Москвы, ни в других вопросах. «Наши соседи в Польше и Балтии могут положиться на то, что мы относимся к их потребностям в сфере безопасности так же серьёзно, как к своим собственным», — заверил Маас читателей статьи. Если действовать «поверх их голов», не удастся построить Европу, которая нужна европейцам, считает он: «Напротив, наши восточные соседи стали бы искать своё будущее в двусторонних отношениях с Вашингтоном».

«Поэтому: да, сильная и суверенная Европа — это задача, которую Германия, как и Франция, вывела на своём знамени, — утверждает Хайко Маас. — Однако это задача, при выполнении которой мы не можем никого оставить позади».

В нынешние драматичные времена необходимо держать курс на сильную Европу, не следующую по накатанному пути, а выступающую в качестве двигателя для оживления трансатлантического альянса, настаивает руководитель внешнеполитического ведомства Германии. Это должен быть не просто германо-французский проект, а совместное творение всех европейцев — только так можно по-настоящему гарантировать безопасность Европы.

Германия как страна, находящаяся в центре Европы, должна взять на себя в этом вопросе центральную и взвешенную роль посредника, как в Европе, так и в отношениях с США, полагает Маас. «Если мы не возьмём на себя это руководство, никто этого не сделает. Быть голосом разума в этом вопросе — это сегодня наша важнейшая ответственность во внешней политике и политике безопасности», — пишет он в Der Spiegel.

По уверениям Мааса, Германия осуществляет конкретную работу в этом направлении — например, в украинском кризисе, в поддержке конституционного процесса в Сирии, стабилизации истерзанного конфликтами африканского Сахеля, переговорах по поводу перемирия в Ливии.

Также он отметил, что вместе со своим французским коллегой работает над идеей Европейского совета безопасности, которую Маас считает ключевой с учётом будущего председательства Германии в ЕС. Этот проект нельзя осуществить быстро, но это «важный ориентир на горизонте», пояснил немецкий министр иностранных дел.

По его мнению, этот орган необходим как место, где европейцы смогут объединить свою работу во внешней политике и политике безопасности, как в институциональных рамках Евросоюза, так и за их пределами. Великобритания также должна присутствовать в этом совете, даже если она выйдет из состава ЕС. Вашингтон при этом должен быть важным партнёром. «Тут мы сможем создать ядро будущей европейской внешней политики и политики безопасности, которые нужны нам в эти бурные времена», — заключает министр иностранных дел Германии Хайко Маас в статье, опубликованной журналом Der Spiegel.