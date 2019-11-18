Die Welt: Франция намерена понизить зависимость ЕС от НАТО

Франция собирается внести серьёзные поправки в статью договора ЕС, касающуюся оказания военной помощи, пишет Die Welt. В частности, Париж считает, что любая страна ЕС, даже не входящая в НАТО, должна получать от союза помощь в случае нападения. Кроме того, европейские страны должны получать коллективную военную помощь, даже если США накладывают вето на правило коллективной безопасности. По словам одного европейского дипломата, речь идёт о том, чтобы европейцы могли самостоятельно обеспечить свою безопасность.

Франция призвала прочие страны-члены ЕС повысить обороноспособность союза и сделать его менее зависимым от НАТО, сообщает Die Welt. Отмечается, что для этого Париж намерен внести серьёзные поправки в статью об оказании военной помощи договора ЕС.

Согласно предложению Франции, любая страна ЕС, вне зависимости от размера её вооружённых сил, должна, в случае нападения, получить необходимую помощь. Это относится и к таким странам ЕС, как Швеция и Финляндия, не входящим в состав НАТО. Кроме того, европейские страны входящие в НАТО также должны иметь возможность получить помощь, даже в том случае, если вето США или Турции мешает активации пункта о коллективной безопасности.

«Франция, в том числе, говорит о том, что европейцы должны быть готовы самостоятельно обеспечить свою безопасность, в чрезвычайной ситуации», — приводит Die Welt слова одного европейского дипломата.

Согласно предложению Франции, в случае нападения на одну из стран ЕС, координационным центром оказания помощи должна стать Европейская служба внешних связей. К тому же, все страны ЕС должны будут повышать свой уровень готовности, на тот случай, если атакованному государству потребуется военная или гражданская помощь. Кроме того, Париж предлагает прояснить в договоре ЕС, требуют ли защиты такие особые случаи, как кибератаки или так называемые «гибридные войны».

Как сообщает издание, Франция намеревалась внести свои предложения ещё на прошлой неделе, в ходе съезда министров обороны ЕС, однако большинство стран-членов решило, что для такой дискуссии необходимо также присутствие министров иностранных дел.

Die Welt напоминает, что неделю назад французский президент Эммануэль Макрон призвал Европу к усилению обороноспособности, поскольку на НАТО уже нельзя положиться.