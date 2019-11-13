Bild: «жеманство и лицемерие» — Макрон перешёл в атаку на «оскорблённых защитников» НАТО

На Парижском форуме мира Эммануэль Макрон встал на защиту своих слов о «смерти мозга» НАТО, после чего и вовсе перешёл в атаку на своих критиков, сообщает Bild. В частности, всех тех, кого задели его резкие высказывания в адрес альянса, французский лидер обвинил в «жеманстве и лицемерии» и призвал «посмотреть правде в глаза», поясняет немецкий таблоид.

Президент Франции Эммануэль Макрон встал на защиту своих слов о «смерти мозга» Североатлантического альянса, после чего и вовсе «перешёл в атаку» на своих критиков, сообщает Bild.

Всех тех, кто раскритиковал его резкие высказывания в адрес НАТО — в их числе канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД ФРГ Хайко Маас, — французский лидер обвинил в «жеманстве и лицемерии», уточняет немецкий таблоид.

Во время церемонии открытия Парижского форума мира Эммануэль Макрон на глазах у лидеров 30 стран сначала признал, что он действительно «задел» некоторых своими заявлениями о Североатлантическом альянсе.

И тем не менее, отмечает издание, после подобного признания президент Франции всё же добавил: «Мы должны посмотреть правде в глаза. Жеманство и лицемерие не помогут».

На этом французский лидер, однако, не остановился и продолжил «выражать своё недовольство», подчёркивает Bild.

В ходе Парижского форума мира Эммануэль Макрон констатировал, что международная система переживает «беспрецедентный кризис», а деятельность Организации Объединённых Наций «блокируется».

Поэтому необходимо искать новые формы сотрудничества и решения кризисов, призвал президент Франции.