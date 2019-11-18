Das Erste: односторонняя политика Макрона привела к беспрецедентному кризису французско-немецких отношений

Резкая критика Эммануэля Макрона в адрес НАТО, а также его новый курс на сближение с Россией не были согласованы с Берлином, сообщается в статье на сайте телеканала Das Erste. Таких разногласий в отношениях между Францией и ФРГ не было ещё никогда: Das Erste отмечает, что Макрон не заинтересован в координации своей политики с политикой Германии и склоняется к односторонним действиям.

Ангела Меркель ещё ни разу столь явно не дистанцировалась от мнения своего важнейшего европейского партнёра, говорится в статье на сайте телеканала Das Erste. «Я не разделяю этой точки зрения», — так канцлер ФРГ прокомментировала слова Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО и о том, что пункт альянса о взаимопомощи вряд ли по-прежнему функционирует. Меркель заявила, что французский президент избрал слишком резкую формулировку, даже несмотря на наличие определённых проблем.

Отношения между Германией и Францией редко были безоблачными, отмечает Das Erste, однако таких разногласий, как в этом году, ещё не бывало. Всё началось с жёсткой критики Франции в адрес немецко-российского газопровода «Северный поток — 2», затем Макрон отказался от участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Кроме того, когда Германия хотела одобрить торговые переговоры ЕС с США, Париж выступил резко против.

Незадолго до саммита G7 в минувшем августе Макрон начал собственную инициативу в отношении России, пригласив Владимира Путина на переговоры, напоминает Das Erste, а после саммита отправил в Москву министра иностранных дел и министра обороны для обсуждения возможного российско-французского партнёрства в области безопасности. В своём недавнем интервью для The Economist Макрон сказал, что его мнение о России совпадает с мнением венгерского премьера Виктора Орбана, а также выразил надежду на то, что Орбан сумеет убедить Польшу изменить свою жёсткую позицию в отношении Москвы. Das Erste пишет, что несогласованный курс Макрона по отношению к России раздражает не только Меркель, но и главу Европейского совета Дональда Туска, считающего Россию не партнёром ЕС, а его стратегической проблемой.

Как отмечает Das Erste, не согласованная с Берлином политика в отношении России и критика НАТО стали новым явлением в действиях Макрона, а молчание Германии лишь усилило его склонность к односторонним мерам. В сентябре Франция заблокировала переговоры о вступлении в ЕС Северной Македонии и Албании, несмотря на то что ФРГ придерживалась иной позиции.

По мнению Das Erste, Макрон не желает координировать свою политику с Меркель ни в вопросах ЕС, ни в вопросах НАТО. Таким образом получается, что Франции остаётся полагаться лишь на саму себя, поскольку её остальные потенциальные европейские партнёры, такие как Великобритания, Испания и Италия, слишком заняты собственными проблемами.