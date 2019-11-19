SZ: политика Макрона «по образцу Трампа» привела к сближению Франции с Россией

Эммануэль Макрон превратился в главного заступника Владимира Путина в Европе, пишет Süddeutsche Zeitung. Автор статьи Надя Пантель считает, что причина такого курса заключается в том, что Макрон намерен превратить ЕС в самостоятельную военную силу: при этом французский лидер считает, что этой цели будет легче достичь вместе с Россией.
Президент Франции Эммануэль Макрон не отличается злопамятностью, говорится в статье Süddeutsche Zeitung. Как пишет автор статьи Надя Пантель, в 2017 году Владимир Путин многое предпринял для того, чтобы не допустить победы Макрона на выборах во Франции, однако это обстоятельство не породило враждебности: напротив, Макрон постепенно стал главным «заступником» Путина в Европе.
По мнению Пантель, причина заключается в политике «сделок» Дональда Трампа, которую Макрон также ценит: американский и французский президенты видят себя в качестве «умных менеджеров» своих стран. Макрон управляет Францией с помощью способов, которым он научился в экономической, а не в политической среде. Своими главными принципами он называет гибкость и эффективность. Как пишет Пантель, Макрон намерен превратить ЕС в самостоятельную военную силу: по мнению французского президента, этой цели легче достичь вместе с Россией. Пантель отмечает, что подобное поведение отвечает представлениям Макрона об «эффективности».
Что касается «гибкости», то здесь Пантель приводит в пример отношение Макрона к венгерскому премьеру Виктору Орбану: ещё год назад Макрон называл Орбана «главным противником ЕС», а теперь говорит о нём, как о «ключевой интеллектуальной и политической фигуре» и хочет вместе с ним убедить Польшу повысить своё доверие к России.
Как пишет Пантель, новый российский курс Макрона пока не принёс ощутимых результатов. В минувшую пятницу в Париже объявили, что в декабре во французской столице ожидается прибытие «нормандской четвёрки», которая предпримет ещё одну попытку закончить конфликт на Юго-Востоке Украины. Пантель считает, что звучит это оптимистично, однако нет чётких признаков того, что Путин изменил свою позицию по Украине.
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