CNN: «символическая победа» — 70-летие НАТО Трамп отметил сокращением бюджета альянса

Администрация Трампа может записать на свой счёт «символическую победу» — в канун крупного саммита НАТО США уменьшат финансирование блока, передаёт CNN. Как отмечает корреспондент канала Райан Браун, Вашингтон планирует урезать траты на относительно небольшой прямой бюджет альянса объёмом в $2,5 млрд; при этом доля США сократится в нём с 25% до приблизительно 16%.

Администрация Трампа может записать на свой счёт победу в плане своих попыток заставить союзников по НАТО увеличить плату за своё членство в альянсе. США уменьшат свой вклад в прямой бюджет НАТО на фоне подготовки Трампа к визиту на ежегодный саммит блока. Подробнее расскажет Райан Браун.

РАЙАН БРАУН, корреспондент CNN в Пентагоне: На этой неделе союзники по НАТО согласились на предложение администрации Трампа уменьшить вклад США в прямой бюджет альянса. Этот бюджет относительно невелик — всего около 2,5 миллиардов долларов. Эти средства идут на обеспечение деятельности штаба, а также на осуществление некоторых военных операций и прочих инвестиционных программ.

Однако для администрации Трампа это символическая победа. На протяжении долгого времени президент Трамп критиковал своих европейских коллег по НАТО за то, что они не тратят достаточно средств на оборону. Так что, заставив их увеличить траты, Трамп позволил США уменьшить их взносы в рамках альянса — и для него это победа. При этом сейчас он готовится к поездке в Лондон на саммит НАТО в честь 70-летия блока.

Данная встреча, тем не менее, может пройти напряжённо из-за других проблем. Трамп даже может попросить у европейских членов НАТО внести дополнительные средства; кроме того, союзники, скорее всего, обсудят проблему вторжения Турции в Сирию. Однако это определённо символическая победа для администрации Трампа, которая пытается заставить европейские страны платить больше. Реальное количество долларов здесь невелико; раньше доля США равнялась приблизительно четверти бюджета НАТО, в то время как теперь, как сообщается, эта цифра сократится до 16%. Тем не менее накануне крупного саммита для администрации Трампа это — символическая победа.

Райан Браун, CNN, Пентагон.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 28 ноября 2019 года.