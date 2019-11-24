Le Figaro: раскол внутри НАТО грозит ему медленной смертью

Недавно отпраздновавшее 70-летие НАТО вселяет всё большее беспокойство как в его членов, так и в сторонних, пишет Le Figaro. Как поясняет издание, участники альянса все больше расходятся в своём видении угроз и приоритетов НАТО. Если эта тенденция сохранится, организации грозит медленная смерть и потеря интереса со стороны союзников, предсказывает газета.

Недавно отпраздновавшее 70-летие НАТО всё больше вселяет беспокойство в своих членов, пишет Le Figaro. Во времена холодной войны угроза со стороны СССР была достаточным основанием для объединения 12 стран-основательниц Североатлантического альянса. Сегодня же, хотя НАТО всё ещё функционирует, его фундамент ослаблен, констатирует издание.

Как напоминает газета, после трагедии Второй мировой войны альянс был залогом мира в Европе. С 1952 по 2017 год к нему присоединилось ещё 17 стран. Однако, хотя этот союз и не имеет отныне соперников, не все из 29 его членов согласны в своём видении угроз и приоритетов, отмечает газета.

Первое потрясение альянс пережил в 2014 году, после «вторжения»* России в Крым. «Табу на пересмотр границ» пало, и страны Восточной Европы потребовали усиления мер безопасности со стороны альянса. Тогда же на саммите НАТО 2014 года его членами было принято решение об увеличении расходов на оборону до 2% ВВП к 2024 году.

Именно тогда внутри альянса начали оживать внутренние противоречия касательно отношений с Россией и зависимости от США, поясняет издание. В тот же период главным объектом обеспокоенности США стал Китай, в то время как дипломатическое решение украинского конфликта легло на плечи Парижа и Берлина. При этом фокус стран Южной Европы вследствие миграционного кризиса 2015 года сместился в сторону средиземноморского региона.

Темп развития событий резко сменился в 2016 году после избрания на пост президента США Дональда Трампа. Новый американский лидер не утруждал себя выбором выражений для критики Европы и, в частности, Германии. Положение оставалось спокойным до 2018 года, когда США в одностороннем порядке объявили о решении вывести войска из Сирии. И хотя речь не шла об операции НАТО, доверие между союзниками в военной сфере было подорвано, замечает Le Figaro.

Кризис доверия усугубляется и трениями в области торговли и попытками Вашингтона продвигать собственные интересы. «Пункт о солидарности членов НАТО называется «Статья 5», а не «Статья — F35», — с раздражением заметила глава Минобороны Франции Флоранс Парли, имея в виду американский истребитель-бомбардировщик. В этом контексте европейцы во главе с Германией и Францией предпринимают попытки продвигать собственные проекты коллективной обороны, однако договориться об их конечной цели также непросто.

В период, когда испытанию подверглись трансатлантические отношения, возникла напряжённость и на восточном фланге НАТО, связанная с действиями Турции, чьи отношения с Европой серьёзно ухудшились в связи с неудачей переговоров о вступлении в ЕС и миграционным кризисом.

В недавнем интервью журналу The Economist Эммануэль Макрон эмоционально высказался о существующих в НАТО проблемах, что, однако повлекло за собой яростную критику в его адрес. «В странах Восточной Европы, к примеру, не понимают, как можно ставить под сомнение НАТО. Для них речь идёт о страховании жизни, — поясняет эксперт по военным вопросам института SWP в Берлине Клаудия Майор. — Сила сдерживания НАТО проявляется не только в военном плане, но и в политическом. Задумываясь о «Статье 5», Эммануэль Макрон тоже вносит свой вклад в ослабление альянса».

Ослабленное изнутри, НАТО внушает сомнения и сторонним наблюдателям, пишет газета. Его конец перестал казаться невозможным. «Альянсу грозит медленная смерть и потеря интереса со стороны своих членов. Это серьёзный вызов для европейцев, которые неспособны будут обеспечить собственную оборону без американской опоры и сдерживания», — заключает Le Figaro.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).