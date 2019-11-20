El País: сдерживание, оборона и диалог — генсек НАТО о стратегии альянса в отношении России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью El País заявил, что альянсу необходимо стремиться к улучшению отношений с Россией, при этом не жертвуя своими принципами и безопасностью. Кроме того, политик оправдал активность на границе с Россией желанием не допустить «повторения ситуации с Крымом».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил за улучшение отношений с Россией в интервью El País за неделю до встречи с Эммануэлем Макроном, на которой он намерен обсудить с президентом Франции его слова о «смерти мозга» альянса.



Отвечая на вопрос, разделяет ли политик желание Макрона примириться с Россией, Столтенберг заявил, что «твёрдо убеждён» в необходимости развития отношений с Москвой. Однако, по его словам, НАТО не должно жертвовать своими принципами и безопасностью.



«Напротив, пока мы тверды и едины, мы можем вступать в политический диалог с Россией», — отметил генеральный секретарь.



По мнению Столтенберга, в отношениях с Россией альянсу необходимы «сдерживание, оборона и диалог».



В интервью политик также затронул ситуацию с Крымом, который, по его словам, стал первым со времени Второй мировой войны примером готовности Москвы использовать силу, для того чтобы «захватить* территорию другой страны».



Вместе с тем Столтенберг подчеркнул, что Крым не является частью НАТО. «Поэтому мы разместили боевые подразделения на наших границах, для того чтобы прояснить без всяких сомнений или риска недопонимания, что мы никогда не примем повторения ситуации с Крымом в стране НАТО», — заявил генсек, добавив, что в случае нападения на одного из членов «ответит весь альянс».



Размышляя о важности НАТО для Европы на данный момент, Столтенберг назвал альянс «самым успешным в истории». Кроме того, по его словам, «ЕС и НАТО — две стороны одной медали», при этом генсек отметил, что европейское единство не сможет заменить трансатлантическое партнёрство или защитить Европу.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).