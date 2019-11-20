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Белсат: генсек НАТО признал, что не видит угрозы со стороны Минска

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Глава НАТО Йенс Столтенберг при разговоре с корреспондентом «Белсат» отметил, что в альянсе не видят угрозы со стороны Белоруссии. При этом он подчеркнул, что в отношениях нужно больше прозрачности и предсказуемости, поскольку напряжённость в регионе растёт.
Белсат: генсек НАТО признал, что не видит угрозы со стороны Минска
Reuters

Отношения НАТО с Белоруссией основаны «на общем интересе и открытых шансах для диалога», заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос корреспондента телеканала «Белсат». Он напомнил, что Белоруссия и НАТО — партнёры с 1995 года.

«Мы работаем с Белоруссией над вопросами прозрачности, уменьшения рисков, так как в сфере безопасности мы видим возрастание напряжённости. Мы видим больше военных учений. Поэтому нужно как можно больше прозрачности и предсказуемости», — приводит автор статьи слова главы альянса.

При этом он отметил, что в НАТО со стороны Белоруссии не видят никаких угроз для союзников. Столтенберг также приветствовал партнёрство и совместную работу с Минском, подчеркнув, что его помощник по новым проблемам безопасности недавно посетил страну, чтобы через диалог попробовать укрепить отношения, пишет «Белсат».

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Белсат Беларусь Европа
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