Badische Zeitung: «послушный парламент» — Лукашенко «вооружается» для борьбы с Путиным

Досрочные парламентские выборы в Белоруссии имели особое значение для бывшей советской республики, пишет Badische Zeitung. «Неоспоримый диктатор», белорусский лидер Александр Лукашенко не только обзавёлся «послушным парламентом», но и послал тем самым сигнал Москве, подчёркивает немецкое издание.

Как только были объявлены официальные результаты выборов в Белоруссии, стало понятно — оппозиционным политикам так и не удалось пройти в белорусский парламент, сообщает немецкая газета Badische Zeitung.

«Вроде бы ничего нового» в Минске не случилось, и тем не менее досрочные парламентские выборы имеют «особое значение» для бывшей советской республики, подчёркивает автор статьи Ульрих Крёкель.

«Неоспоримый диктатор», президент Белоруссии Александр Лукашенко не просто получил «послушный парламент»: результаты парламентских выборов — «это также сигнал России», считает журналист Badische Zeitung.

Как утверждает Крёкель, глава Кремля Владимир Путин якобы хочет «поставить российско-белорусский гражданский мир на новый фундамент».

Лукашенко же, продолжает автор статьи, видит в этом угрозу и поэтому «вооружается для борьбы с Путиным».

Так, например, наблюдатели в Минске убеждены, что белорусский лидер провёл парламентские выборы годом раньше, чтобы «продемонстрировать свою власть внутри страны», отмечает журналист немецкой газеты.

Что же касается предстоящих переговоров с Владимиром Путиным, которые пройдут 8 декабря, в день 20-й годовщины подписания Договора о создании Союзного государства, то Александр Лукашенко и вовсе заявил на днях: «Ни один документ мною не будет утверждён и подписан, если он будет противоречить конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества. А самые главные принципы — это суверенитет, независимость нашего государства».

Тем временем, пишет Крёкель, эксперты в Москве и Минске даже допускают такой сценарий, согласно которому «Путин может попытаться сместить Лукашенко с должности, чтобы стать президентом российско-белорусского союза и пробыть им как минимум ещё два срока».