Süddeutsche Zeitung: глава МИД Белоруссии заверил — белорусы не повторят ошибок украинцев

Минск будет выстраивать отношения со всеми: «с Россией, возможно, — чуть интенсивнее», заявил в интервью Süddeutsche Zeitung министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. «Повторять ошибки Украины мы не хотим», — пояснил глава белорусской дипломатии.

Белоруссия очень страдает от противостояния Российской Федерации с Западом, заявил в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей.

При этом Минск хочет «сбалансированных отношений со всеми», заверил министр иностранных дел Белоруссии.

Что же касается отношений с Россией, то, по словам Макея, Белоруссия намерена укреплять их и в будущем.

«Это, однако, не означает, что мы будем ориентироваться только на Российскую Федерацию, — подчеркнул глава белорусского МИД. — Во время последнего мирового экономического кризиса мы на собственном опыте испытали, насколько пагубна для нашей экономики зависимость от одной страны. Поэтому мы хотели бы диверсифицировать отношения и видим в Европейском союзе второго по важности экономического партнёра».

Очень хорошие отношения Белоруссия поддерживает и с Украиной, отметил глава белорусского внешнеполитического ведомства.

«И тем не менее мы считаем Украину негативным примером, — признался Макей. — В этом виноват и Евросоюз, поскольку в своё время попытался привязать к себе Украину как можно скорее. Я понимаю стремление Украины быть ближе к Европе. Подобной логикой мы, однако, руководствоваться не будем».

Это значит, пояснил глава МИД Белоруссии, что Минск будет выстраивать отношения со всеми и «с Россией, возможно, — чуть интенсивнее».

«Повторять ошибки Украины мы не хотим», — констатировал министр иностранных дел Белоруссии.

В интервью Süddeutsche Zeitung Владимир Макей также объяснил, почему Белоруссия пытается сблизиться с Китаем.

«В прошлом мы столкнулись с проблемами из-за санкций Европейского союза. Проблемы возникли у нас и с нашими российскими союзниками — по газу, нефти и сахару. Именно поэтому руководство Белоруссии и начало искать другого стратегического партнёра. Такого партнёра, который не ставит никаких политических условий», — подчеркнул глава белорусской дипломатии.