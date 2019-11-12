Polskie Radio: Лукашенко ведёт с Россией игру, ставка в которой — независимость

Александр Лукашенко продолжает умело лавировать между Россией и Западом, при этом ему нисколько не мешает заявленная интеграция с Москвой, уверен польский эксперт Бартош Теславский. В эфире Polskie Radio он отмечает, что ввиду разногласий между странами и с учётом позиции западных стран этот сложный процесс может так и не завершиться.

Поступают сообщения, что сразу после экономической интеграции Минск и Москва перейдут к очередному этапу — политической интеграции, пишет Polskie Radio.

«Пока нет причин для опасений, пока что лишь строится стратегия», — заверил в эфире Polskie Radio эксперт Бартош Теславский. Он подчеркнул, что хоть россияне явно указывают на то, что за экономической интеграцией стоит политическая интеграция, а за ней, возможно, и совместная конституция, он лично исключает возможность аннексии Белорусии по крымскому сценарию.

Переговоры между Минском и Москвой проходят в тишине, и это никоим образом не вызывает удивления, считает эксперт. При этом он называет этот процесс не интеграцией, а скорее включением в состав, напоминающим ситуацию с Татарстаном. «Огромная Россия и девятимиллионная Белоруссия — это не интеграция, это поглощение», — подчеркнул он.

Теславский заметил, что это очень сложный процесс, включающий принятие решений на уровне многих министерств, который представляется намного более сложным, чем, к примеру, процесс присоединения Польши к ЕС, где безусловно имела место гармонизация политики и желание с обеих сторон. «В нашем случае это заняло несколько лет, поэтому интеграционный процесс России и Белоруссии, возможно, никогда не завершится», — объяснил эксперт.

В беседе с Polskie Radio Теславский также отметил, что Александр Лукашенко стремится вернуться к политике балансирования и получить самые лакомые куски с интеграционного поля. «Минск и далее хотел бы балансировать между Востоком и Западом», — отметил эксперт. «Но этот метафорический канат, на котором балансирует Минск, ещё никогда не висел так высоко», — добавил он.

Не исключено, что Лукашенко считает, что он в состоянии выиграть в игре с такой большой ставкой, где риск в плане выигрыша и проигрыша очень высокий. Глава Белоруссии «играет на разных роялях» — посольство США в Минске уже возобновило работу, а 12 ноября он направляется в Австрию с визитом. «Этим он пробует не столько оказать давление на Путина, сколько подать сигнал о том, что ему снова там рады. Лукашенко безусловно умело лавирует на политическом рынке», — констатирует польский эксперт.

Он также обращает внимание на то, что уровень доверия к нему на Западе достаточно высокий. К примеру, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович призывает западных партнёров бороться за суверенитет Белорусии и поддерживать её, не обращая внимания на сам режим белорусского государства.