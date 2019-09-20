Onet: экономическую интеграцию России и Белоруссии назвали шагом к «поглощению»

Россия подсчитала миллиарды, которые она инвестировала в Белоруссию, и решила потребовать более тесной интеграции со своим западным соседом. Несмотря на то что пока сближение будет лишь экономическим, политическая интеграция — лишь вопрос времени, пишет Onet. Но то, что вскоре на белорусско-польской границе появятся совместные российско-белорусские патрули — дело практически решённое.

Общая налоговая политика, гражданский кодекс и таможенные службы. Белорусы из российских СМИ узнали о деталях «более глубокой интеграции» с Россией, пишет Onet.

До 2021 года Белоруссия и Россия должны получить общий налоговый кодекс, гражданский кодекс, систему государственных тендеров, общее экономическое право. До конца будущего года государства должны разработать общую таможенную политику. Это приведёт помимо прочего к тому, что, например, на белорусско-польской границе появятся общие российско-белорусские патрули таможенной службы, которая в результате также будет объединена, рассказывает портал.

Правовым основанием к такой интеграции является Соглашение о создании Союзного государства Белоруссии и России, которое было подписано в 1999 году, когда в Кремле руководил Борис Ельцин. Молодой белорусский президент Александр Лукашенко подписался тогда под планами не только экономической интеграции государств, но и создания помимо прочего общего правительства, парламента, судов, а также органов исполнительной власти, объясняет Onet.

На протяжении долгих лет об этом соглашении редко вспоминали, но в декабре 2018 года глава российского правительства заговорил о нём. Он намекнул, что от дальнейшей интеграции страны в рамках Союзного государства зависит будущая финансовая поддержка для Минска в виде дотаций и дешёвого энергетического сырья. Москва даже подсчитала, что к этому моменту она инвестировала в Белоруссию более $100 млрд.

Хотя российские СМИ и успокаивают, что речь идёт исключительно об экономической интеграции и документ не затрагивает таких вопросов, как оборона, государственная безопасность или суды, в документе имеется пункт о том, что стороны могут согласовывать остальные положения соглашения, что фактически означает, что путь к более глубокой политической интеграции всё ещё открыт.

«Принимая во внимание то, что Россия не является правовым государством, подписание этого соглашения будет означать, что Кремль получит контроль над всеми органами экономической политики Белоруссии. Потом в течение нескольких лет в Минске будет создано российское лобби, действующее в пользу интеграции государств. Общая валюта и общие органы власти — это лишь вопрос времени», — поведал польским СМИ Ярослав Романчук, известный белорусский экономист. «Окончательное подписание этого документа будет означать начало поглощения Белоруссии Россией», — убеждён он.