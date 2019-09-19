CNN: оттепель в отношениях с Вашингтоном даст Минску шанс на смягчение санкций

В Вашингтоне заявили, что договорились с Белоруссией об обмене послами, сообщает CNN. По мнению канала, это важный шаг к нормализации отношений. Кроме того, здесь не исключают и смягчения санкций в отношении Минска, если тот и дальше пойдёт по пути демократизации, отмечает американский канал.

Отношения США и Белоруссии «потеплели», сообщает CNN. В Вашингтоне заявили, что готовы возобновить обмен послами с Минском. «Для меня честь объявить, что мы готовы обменяться послами в качестве следующего шага в нормализации наших отношений», — сказал заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл.

У США не было своего посла в Белоруссии с 2008 года, когда Минск выдворил его из страны, а вместе с ним ещё 30 из 35 американских дипломатов. В 2006 году Вашингтон наложил санкции на главу государства Александра Лукашенко и других политиков из-за нарушений на президентских выборах. По мнению американцев, они не были «свободными и честными». В 2015 году США в ответ на освобождение белорусских политзаключённых сняли санкции с девяти государственных организаций.

Хейл пообещал, что можно будет обсудить дальнейшее смягчение штрафных мер, если Минск продолжит идти путём демократического развития. Заместитель госсекретаря по политическим делам также встретился с лидерами оппозиции и гражданского общества, заверив их, что США намерены отстаивать «человеческое достоинство и фундаментальные принципы демократии».

Белоруссия, являясь соседом России, может сыграть важную стратегическую роль для США, отмечает CNN. Хейл приветствовал углубление сотрудничества с Минском в сфере экономики, нераспространения ядерного оружия, пограничной безопасности и обмена сведениями по вопросам общей безопасности. Также американский дипломат подчеркнул, что, нормализуя отношения с Минском, США «не заставляют Белоруссию выбирать между Востоком и Западом».