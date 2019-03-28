Euronews: Минск «на низком старте» перед началом летних Европейских игр

Минск готовится принимать летом Европейские игры, на которые в столицу Белоруссии съедутся тысячи спортсменов и болельщиков. Журналист Euronews побывал в городе и выяснил, насколько там готовы встречать гостей и обеспечивать им не только зрелищные спортивные состязания, но и культурный отдых.

ДЭЙМОН ЭМБЛИНГ, корреспондент Euronews: Здравствуйте! И добро пожаловать в программу Metropolitans! Мы в белорусской столице — Минске. Вместе с вами мы откроем для себя достопримечательности и яркие звуки этого оживлённого города, где полным ходом идёт подготовка к проведению Европейских игр. Международное спортивное зрелище в июне обещает привлечь в город четыре тысячи спортсменов и множество гостей.

Центральной площадкой Игр станет знаменитый стадион «Динамо», построенный ещё в 1930-х годах. В канун мероприятия он был переоснащён: теперь здесь удобно организовывать состязания атлетов, а также проводить масштабные церемонии — например, открытие и закрытие Игр.

ГЕОРГИЙ КАТУЛИН, глава НОК Белоруссии: Это не только сердце комплекса «Динамо», но и сердце Игр — это наш обновлённый стадион после реконструкции. Это важное историческое место для каждого жителя города. Теперь оно преобразилось, особенно внутри. Снаружи сохранён исторический облик, ведь этот стадион — наше архитектурное наследие. Внутри комплекса вы видите множество объектов и решений, которые разработаны специально для Игр: начиная от спортивного оборудования и заканчивая пресс-центром и системой освещения.

Стадиону «Динамо» не привыкать к массовым спортивным зрелищам. Он, в частности, принимал футбольные состязания в рамках летних Олимпийских игр в Москве в 1980 году.

ГЕОРГИЙ КАТУЛИН: У нас по сей день большой спрос на билеты на церемонии открытия и закрытия, а также на сами соревнования. Мы ожидаем, что на Игры соберутся четыре тысячи лучших спортсменов Европы. Нам помогут в проведении мероприятия более восьми тысяч волонтёров. Ожидается и массовый приток туристов.

Мы продолжаем знакомство с городом в компании знаменитой спортсменки: у биатлонистки Дарьи Домрачевой шесть олимпийских наград. Для отдыха она выбирает велосипедные прогулки.

ДЭЙМОН ЭМБЛИНГ, корреспондент Euronews: Рад познакомиться!

ДАРЬЯ ДОМРАЧЕВА, олимпийская чемпионка по биатлону: Я тоже!

ДЭЙМОН ЭМБЛИНГ: У вас холодные руки.

ДАРЬЯ ДОМРАЧЕВА: Да, прохладно.

ДЭЙМОН ЭМБЛИНГ: Любите совершать прогулки по городу?

ДАРЬЯ ДОМРАЧЕВА: Конечно, это очень приятно. К тому же порой на велосипеде до нужного места добираешься быстрее, чем на машине.

ДЭЙМОН ЭМБЛИНГ: Здесь много велосипедных дорожек. Они по всему городу проложены, так?

ДАРЬЯ ДОМРАЧЕВА: Да, вот по этой симпатичной дорожке легко проехать весь город!

Велосипедная дорожка приведёт нас в старый город. Эта часть Минска была разрушена во время Второй мировой войны, а потом тщательно восстановлена.

Дарья, посол Европейских игр, любит здесь бывать. Особенно летом!

ДАРЬЯ ДОМРАЧЕВА: Весь этот район очень оживляется летом, здесь много молодёжи. У нас здесь проходят хорошие музыкальные фестивали, буквально каждые выходные звучит живая музыка — и прекрасный джаз, и классика. Это совершенно особая атмосфера, здесь очень приятно проводить тёплые летние вечера.

Масштабы города осознаёшь, когда видишь его с высоты. Мы направляемся в ресторан, откуда на Минск открывается панорамный вид. Для Дарьи это удобное место, чтобы передохнуть и порассуждать.

ДАРЬЯ ДОМРАЧЕВА: Вид прекрасный! Отсюда просматривается почти весь город. Мы в самом центре. Мне очень нравится, что в Минске так много красивых парков. Для меня, мамы маленькой дочки, свежий воздух в центре — большой плюс!

Минск предлагает кипящую культурную жизнь, её важным элементом остаётся художественная сцена. Перед вами Большой театр республики. Наша следующая героиня, мисс Беларусь и мисс мира Европа, часто смотрит здесь балет. Мы встречаемся с первой красавицей Белоруссии во впечатляющем зрительном зале.

ДЭЙМОН ЭМБЛИНГ: Привет, Мария! Приятно познакомиться!

МАРИЯ ВАСИЛЕВИЧ, мисс Беларусь: Приятно познакомиться!

ДЭЙМОН ЭМБЛИНГ: Какой замечательный театр! Это одно из твоих любимых мест для отдыха, правда?

МАРИЯ ВАСИЛЕВИЧ: Да, это мой самый любимый адрес! Мне нравится проводить здесь свободное время. Это как источник вдохновения! В Минске столько разных театров, кинотеатров, музеев, много самых разных направлений искусства. Ходить на интересные постановки, создавать их — очень популярно у минчан, особенно у молодёжи. Думаю, вы найдёте в городе что-то на свой вкус!

Те, кто приедет в Минск на Европейские игры, откроют для себя самые разные грани города: и театры, и парки, и, конечно, рестораны и бары. Мария Василевич, также посол Игр, знакомит нас с заведением, где подают традиционные белорусские блюда с привнесённым в них современным акцентом. Мария выбрала щуку в панировочных сухарях.

МАРИЯ ВАСИЛЕВИЧ: Если вы приедете в Минск, вы найдёте здесь огромный выбор самых разных кулинарных традиций! У нас можно попробовать рыбу, можно найти китайскую кухню, традиционные европейские блюда — и, конечно, наши, белорусские. У нас много ресторанов. Ну что, давайте всё пробовать!

Для Минска предстоящие Европейские игры — огромный повод для радости и импульс для развития. Состязания пройдут с 21 по 30 июня.

Дата выхода в эфир 26 марта 2019 года.