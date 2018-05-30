Rzeczpospolita: Белоруссия хочет стать площадкой для мирных переговоров России и Запада

Белоруссию ещё недавно называли «последней диктатурой в Европе», но в последнее время она значительно улучшила свои отношения с Западом, пишет Rzeczpospolita. Этому поспособствовали минские переговоры по урегулированию украинского конфликта. Теперь же, отмечает польская газета, Минск намерен пригласить популистские евроскептические партии, чтобы превратиться в настоящего посредника в переговорах России и Запада.

Белорусские СМИ передают, что уже во второй половине года в Минск могут приехать представители многих популистских объединений, для того чтобы участвовать в Конгрессе патриотических партий Европы. Речь идет об Австрийской партии свободы, о партии «Альтернатива для Германии» и французском Национальном фронте, во главе которого стоит Марин Ле Пен. «Все эти партии связывают антимиграционные, евроскептические и одновременно пророссийские взгляды, касающиеся, помимо прочего, вопроса аннексии Крыма», — пишет Rzeczpospolita.

В Минск их приглашает Либерально-демократическая партия Белоруссии (ЛДПБ), которая годами играет роль «управляемой властями оппозиции», отмечает издание. «Политическая ситуация в Европе меняется. И если раньше эти партии не имели большой поддержки, то сегодня они уже пробились в парламенты. Белоруссия должна разговаривать со всеми», — говорит польскому изданию вице-глава ЛДПБ и бывший подполковник милиции Олег Гайдукевич. Он утверждает, что в настоящее время список участников ещё не закрыт, а точная дата конгресса неизвестна.

Политик уверяет, что конгресс в Минске не будет иметь антиевропейского или пророссийского подтекста. «Белоруссия не заинтересована в распаде Европейского союза. Мы должны разговаривать о сотрудничестве между ЕС и Евразийским экономическим союзом. Из ситуации, которая сейчас в регионе, есть два выхода: война или мирные переговоры. Санкции ни к чему не привели, и рано или поздно они будут отменены. Единственный вопрос заключается в том, когда и какой ценой», — говорит он. По мнению Гайдукевича, Минск может стать площадкой мирных переговоров России и Запада. «Мы хотим, чтобы Европа относилась к нам как к государству, которое способствует решению конфликтных ситуаций», — объясняет он.

Уже сколько лет белорусские СМИ говорят о необходимости проведения очередной конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе. Предыдущая конференция закончилась подписанием известного Хельсинкского заключительного акта в 1975 году. «Тогда главы 35 государств, в том числе СССР, согласовали принципы действия в международных отношениях. Один из них нарушила Россия, аннексировав в 2014 году украинский полуостров. Белорусские власти утверждают, что Россия и западные государства могли бы в Минске заново заключить похожее соглашение», — отмечает издание.

«Съезд популистов из ЕС также играет на руку белорусским властям, которые хотят показать Брюсселю и Москве, что могут договариваться с разными европейскими партиями», — говорит польскому изданию известный белорусский политолог Павел Усов.

«Даже если такие переговоры должны были состояться, Белоруссия не является подходящим местом. Это авторитарная страна, где регулярно нарушаются права человека», — добавляет он.

Белоруссия, которую ещё недавно ассоциировали с последней диктатурой в Европе, значительно улучшила свои отношения с Западом. Этому поспособствовало урегулирование украинского конфликта в рамках переговоров в Минске, которые регулярно проводятся там уже несколько лет.

Заключённые в 2015 году главами Германии, Франции, России и Украины Минские соглашения не действуют, но помогли правящему четверть века президенту Лукашенко выйти из международной изоляции, отмечает польское издание.

«Недавно наша делегация первый раз в истории независимой Белоруссии посетила парламент Швейцарии, в Минске мы принимали парламентскую делегацию из Великобритании, совсем скоро ожидаем визита делегации парламента Чехии», — говорит польскому изданию Валерий Варанецкий, председатель постоянной комиссии палаты представителей по международным делам. «Наши отношения с европейскими странами изменились до неузнаваемости», — резюмирует он.