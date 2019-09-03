БЕЛТА: Лукашенко объяснил, почему Минск «наглухо закрыл» границу с Украиной

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии пришлось «наглухо закрыть» границу с Украиной. Как сообщает «БЕЛТА», белорусский президент добавил, что Минск был вынужден пойти на такие меры, чтобы предотвратить поток оружия в Белоруссию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил политику Минска в вопросе контроля на границе с Украиной. Как передаёт «БЕЛТА», Лукашенко заявил, что Минск был вынужден «наглухо закрыть» границу со своим южным соседом для прекращения потока оружия.

«Со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу. Наглухо. Ещё больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас с давних времён якобы казался врагом номер один. А сегодня со своими людьми закрыли границу наглухо. Потому что хлынул поток оружия. А там, где оружие в руках у обычных людей, и особенно у националистически настроенных, — жди терроризма. И спокойная Белоруссия, не дай бог, может пожинать эти плоды», — заявил Лукашенко.

Он также добавил, что сегодня есть заинтересованные в продолжении конфликта на Украине.

«Почему не прекратили этот конфликт до сих пор? Потому что это кому-то надо», — подчеркнул белорусский лидер.

При этом он отметил, что предложения по мирному урегулированию, которые исходили от Белоруссии изначально, были отвергнуты, и конфликт затянулся.

«Мы все страдаем по поводу конфликта на Украине. Это больная проблема для меня и в личном плане, и как для главы государства — соседа Украины. А ведь когда начался этот конфликт, один из высокопоставленных чиновников позвонил мне и поинтересовался, что будем делать, какая точка зрения Белоруссии. Я не хотел вмешиваться в это, зная, что там происходит и что является причиной этого конфликта», — заявил Александр Лукашенко.