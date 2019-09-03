БЕЛТА: Лукашенко объяснил, почему Минск «наглухо закрыл» границу с Украиной

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Washington Examiner: американский сенатор намерен допросить Обаму по делу о липовом «российском вмешательстве» Washington Examiner
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Прокуратура начала проверку после столкновения самолётов в Шереметьеве
Прокуратура начала проверку по факту столкновения двух самолётов в аэропорту Шереметьево. Ведомство проверит соблюдение должностными лицами требований по безопасности полётов.
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Рублёв, Хачанов и Медведев выступят на «Кубке Кремля»
Российские теннисисты Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Даниил Медведев примут участие в Кубке Кремля.
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Путин поручил проработать допвыплаты сотрудникам первичной медпомощи
Российский лидер Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медработникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.
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Усик проведёт дебютный бой в тяжёлом весе против голландского боксёра
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик дебютирует в тяжёлой весовой категории поединком с голландцем Тайроном Спонгом.
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В дельфинарии в Петербурге произошёл пожар
В дельфинарии в Петроградском районе Санкт-Петербурга произошёл пожар. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на администрацию Петроградского района.
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Рада направила законопроект о сокращении числа депутатов в КС
Верховная рада Украины направила в Конституционный суд законопроект об уменьшении количества народных депутатов с 450 до 300 человек. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
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Джонсон потерял большинство в парламенте
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потерял большинство в палате общин, сообщает Sky News.
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Робот FEDOR рассказал о работе с дрелью на МКС
Российский человекоподобный робот FEDOR рассказал на своей странице в Twitter о работе с электродрелью на борту Международной космической станции (МКС).
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Нурмагомедов поучаствовал в автограф-сессии перед боем с Порье
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов принял участие в автограф-сессии в Абу-Даби.
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В Совфеде оценили отмену депутатской неприкосновенности на Украине
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крымского региона Сергей Цеков прокомментировал RT принятие Верховной радой закона об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
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Бэкхем назвал пост главного тренера сборной Англии работой мечты
Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бэкхем признался, что однажды хотел бы возглавить национальную команду в качестве тренера.
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Хантсмана пригласили на заседание комиссии Госдумы по вмешательству в дела России
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России пригласила на заседание посла США в России Джона Хантсмана. Об этом рассказал глава комиссии Василий Пискарёв.
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Грозившие уволиться медсёстры из Владимирской области продолжат работу
Медсёстры Александровской районной больницы во Владимирской области отозвали написанные заявления об увольнении. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора региона Ольга Петрова.
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Футболист ЦСКА Лукас Сантос заявил, что хочет остаться в России
Новичок московского ЦСКА Лукас Сантос, арендованный у бразильского «Васко да Гама», нацелен остаться в России.
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Путин прибыл во Владивосток
Президент России Владимир Путин прилетел во Владивосток, сообщает РИА Новости.
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Прощание с народной артисткой РСФСР Славиной пройдёт 6 сентября
Прощание с народной артисткой РСФСР Зинаидой Славиной пройдёт 6 сентября в театре «Содружество актёров Таганки».
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Лукашенко объяснил, почему не ограничивает интернет в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не ограничивают работу интернета, так как из-за этого в отношении Минска могут быть введены международные санкции.
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«Сибирь» победила «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ
В стартовом поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» победила «Амур».
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В Сочи ограничат движение большегрузов из-за саммита «Россия — Африка»
В Сочи временно ограничат движение большегрузов из-за саммита «Россия — Африка», сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
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Трамп оценил ход торговых переговоров США с Китаем
Американский лидер Дональд Трамп в своём микроблоге в Twitter оценил ход торговых переговоров между Соединёнными Штатами и Китаем.
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Отборочный матч ЧМ-2020 Шотландия — Россия обслужит греческая бригада арбитров
Стала известна бригада судей на матч квалификационного турнира ЧМ-2020 между сборными Шотландии и России.
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В Балтийском море начались учения НАТО
В учениях НАТО Northern Coasts в Балтийском море принимают участие около 3 тыс. военнослужащих и более 40 военных судов.
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Сборная США в овертайме победила команду Турции на ЧМ по баскетболу
В матче группы Е между сборными США и Турции едва не произошла крупная сенсация.
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Украина выплатит долг в $1,1 млрд
Министерство финансов Украины 3 сентября погасит евробонды на $661 млн, выпущенные в ноябре 2015 года в рамках реструктуризации, а также начисленные проценты в объёме $444 млн.
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Футболист Ткачук отсудил через CAS премиальные у «Рубина»
Футболист «Ротора» Денис Ткачук выиграл у казанского «Рубина» дело в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне, которое касалось премиальных выплат за сезон-2016/17.
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Политолог оценил отмену депутатской неприкосновенности на Украине
Политолог Юрий Светов прокомментировал RT принятие Верховной радой закона об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
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Открыто движение по предпоследнему участку платной трассы М11
Ещё один участок скоростной трассы М11 «Москва — Санкт-Петербург» открылся в Новгородской области, передаёт РИА Новости. В церемонии приняли участие первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов и председатель правления компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.
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«Салават Юлаев» уступил «Куньлуню» в серии буллитов
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) китайский «Куньлунь Ред Стар» обыграл клуб «Салават Юлаев» в серии буллитов.
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В Шереметьеве при буксировке столкнулись два самолёта
В аэропорту Шереметьево один самолёт во время буксировки зацепил крылом другой. В результате инцидента никто не пострадал.
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Польше потребуется до года на вывод грязной нефти
Заместитель председателя правления польского оператора нефтепровода «Дружба» PERN Рафал Миланд заявил, что полная очистка польской нефтетранспортной системы от загрязнённой нефти займёт до года.
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Акция «Наш лес. Посади своё дерево» пройдёт 21 сентября в Подмосковье
Акция «Наш лес. Посади своё дерево» пройдёт 21 сентября в Московской области, сообщает телеканал «360».
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Спасательный буксир «Профессор Николай Муру» возвращается из Персидского залива
Спасательный буксир «Профессор Николай Муру» возвращается в Севастополь, заявили в пресс-службе Черноморского флота.
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Сборная Бразилии победила команду Греции на ЧМ по баскетболу
В матче группового этапа в квартете F на чемпионате мира по баскетболу 2019 года бразильские баскетболисты обыграли команду Греции.
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Музеи Москвы будут работать бесплатно 7 и 8 сентября в честь Дня города
Столичные музеи будут работать бесплатно 7 и 8 сентября в честь Дня города, сообщает телеканал «360».
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В метро появились плакаты с интересными фактами о Москве
В Московском метрополитене появились плакаты с интересными фактами о столице. Их можно увидеть на таких станциях, как «Спортивная», «Крылатское», «Митино», «Воробьёвы горы», «Фили», «Царицыно», «ВДНХ».
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В Ростовской области проводят проверку по факту гибели ребёнка под упавшей бетонной плитой
В Ростовской области проводят проверку по факту гибели пятилетней девочки под упавшей бетонной плитой, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
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Музей Победы угостит первых посетителей солдатской кашей в День города
Музей Победы угостит 7 сентября первых 872 посетителей своей открытой площадки солдатской кашей в честь Дня города, сообщает НСН.
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Благотворительный фестиваль «Добрая Москва» пройдёт 7 и 8 сентября
Благотворительный фестиваль «Добрая Москва» состоится 7 и 8 сентября на Цветном бульваре, сообщают «Известия».
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Меркель поздравила нового премьер-министра Украины с назначением
Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Алексея Гончарука с назначением на должность премьер-министра Украины. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина ФРГ.
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Юрист: Мамаев не вернётся в футбол до зимнего трансферного окна
Спортивный юрист Михаил Прокопец уверен, что отбывающий наказание в колонии полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не вернётся в футбол до зимы.
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Моди рассказал об «особой химии» в отношениях с Путиным
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке рассказал, какие отношения у него сложились с российским лидером Владимиром Путиным.
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Мутко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области за бездействие
Вице-премьер России Виталий Мутко на встрече с жителями Тулуна раскритиковал иркутского бизнес-омбудсмена Андрея Капитонова за работу с предпринимателями, которые пострадали от паводка, пишет РИА Новости.
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Прядкин: некоторые клубы РПЛ выразили недоверие Егорову
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал об итогах встречи представителей клубов с главой департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александром Егоровым.
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На Украине сообщили о снижении попыток провоза оружия в Белоруссию
Госпогранслужба Украины сообщила, что фиксирует снижение числа попыток незаконно провезти через украинско-белорусскую границу оружие.
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Медведчук: от Конституции Украины могут остаться «рожки да ножки»
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук предупредил, что при продолжении внесения хаотичных изменений в Конституцию Украины от основного закона страны могут остаться «рожки да ножки».
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Сборная России по футболу провела тренировку в полном составе
Сборная России по футболу провела 3 сентября тренировку в полном составе на базе в Новогорске.
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Ерохин: Караваева в «Зените» примут отлично
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин отреагировал на приход в команду защитника Вячеслава Караваева из «Витесса».
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СК ужесточил обвинение фигуранту дела о беспорядках в Москве Жукову
Следственный комитет предъявил фигуранту дела о массовых беспорядках в центре Москвы Егору Жукову дополнительное обвинение в призывах к экстремизму. Об этом сообщил его адвокат Леонид Соловьёв.
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Лукашенко передали проект программы действий по интеграции с Россией
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко передан проект программы действий по интеграции с Россией.
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Чернов рассказал, какой частью тела он отразил мяч в матче с «Локомотивом»
Защитник «Ростова» Евгений Чернов заявил, что не отражал мяч рукой во время матча с «Локомотивом» в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).