БТ: Минск рассчитывает до гонца года получить от России компенсацию за «грязную нефть»

Российские и белорусские специалисты ведут подсчёты, чтобы определить, какие компенсации должна будет выплатить Россия белорусской стороне за поставки загрязнённой нефти, сообщает Белтелерадиокомпания. По словам председателя концерна «Белнефтехим», это не такая скорая работа, но до конца года они рассчитывают добиться определённости.

Новополоцкий «Нафтан» планирует по итогам года выйти на объёмы переработки, прописанные бизнес-планами. Завод начал увеличивать мощность работы с августа, чтобы компенсировать потери в результате поставок грязного российского сырья. Напомним, НПЗ с апреля вынужден был снизить загрузку предприятия до 65 %. В таком режиме работа продолжалась несколько месяцев, пока трубопровод не очистили, начав отгрузку чистых углеводородов. Сегодня предприятие рассчитывает до конца года восполнить потери, в том числе доработать вопрос компенсаций с российской стороны.

АНДРЕЙ РЫБАКОВ, председатель концерна «Белнефтехим»: В данный период идёт отработка с российской стороной различных механизмов компенсации. К сожалению, она не так быстро происходит, потому что многие моменты, многие подсчёты требуют остановок оборудования, а это будет выполнено в период остановочных ремонтов. Работа ведётся постоянно, и рассчитываем, что до конца года мы сможем основную массу потерь компенсировать либо сделать качественные, чёткие расчёты, которые не будут вызывать никаких споров между нами и субъектами Российской Федерации. Соответственно, после этого компенсировать оставшиеся потери, которые мы будем видеть.

Ситуацию на «Нафтане» сегодня обсудили с участием профильного вице-премьера Игоря Ляшенко. Сегодня НПЗ на этапе активной модернизации. К ноябрю здесь рассчитывают завершить строительно-монтажные работы и подготовить строящийся комплекс к пусконаладке.

Завод испытывает острую нехватку квалифицированного персонала. Это сказывается на графике работ. Правительство сегодня поручило в краткие сроки увеличить количество строителей на объектах нового комплекса. Его возведение — стратегическая задача для отрасли в целом. Это позволит увеличить глубину переработки нефти и тем самым повысить конкурентоспособность белорусской нефтепереработки.

Дата выхода в эфир 16 августа 2019 года.