«Ничего тайного»: Лукашенко опроверг сообщения о закулисных переговорах с Путиным на Валааме

Во время совместной поездки на Валаам, которая запланирована на 11 июля, президенты России и Белоруссии не собираются что-то решать тайно. Как передаёт «БЕЛТА», Александр Лукашенко заявил, что лидеры двух стран просто хотят посетить православную святыню.

Президенты Белоруссии и России во время планируемой поездки на Валаам не собираются что-то решать тайно. Как передаёт «БЕЛТА», об этом Лукашенко заявил на встрече с государственным секретарём Союзного государства Григорием Рапотой.

Глава государства отметил, что многие СМИ, особенно оппозиционные, активно муссируют эту тему, предполагая некие тайные договорённости во время посещения Валаама.

«Да мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать. Это президента России предложение. Это наша православная святыня. Я там просто должен побывать. Я ему благодарен, что он мне её лично покажет и расскажет, как он воссоздаётся, что сделано там. Ничего тайного», — заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко наряду с этим констатировал, что в белорусско-российских отношениях есть масса нерешённых текущих вопросов, начиная с поставок продуктов питания на российский рынок и заканчивая переговорами по определению цен на энергоносители. Без их решения невозможно говорить на другие темы.

«Вы должны это держать под контролем просто. И участвовать в этих переговорах как руководитель аппарата Союзного государства. Я это говорю к тому, что уже прошло столько переговоров, и вот мне сегодня докладывают… Одни обещания. Переговорная группа натолкнулась на какой-то вопрос — правительство России обещает дать, в том числе премьер Медведев, все команды, распоряжения, чтобы в комплексе решать вопросы. Потому что определена тактика ведения переговоров: пообещали — забыли, второй раз пообещали — забыли. То есть идёт непонятное торможение этих процессов», — сказал глава Белоруссии Григорию Рапоте.