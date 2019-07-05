Rzeczpospolita: Лукашенко отказывается отдавать «русифицированную» Белоруссию России

Накануне Дня независимости Белоруссии её глава Александр Лукашенко заявил, что стране необходимо увеличить собственную армию, чтобы в случае необходимости не просить помощи ни у НАТО, ни у России, сообщает Rzeczpospolita. При этом польское издание отмечает, что с трудом верит в то, что эти слова произнёс лидер, который на протяжении четверти века осуществлял «русификацию» страны и связал Белоруссию с Россией, заключив с Кремлём политический и военный союз.

«Спустя более двух десятилетий русификации страны Александр Лукашенко хочет сейчас защищать суверенитет и не хочет, чтобы Белоруссия была частью России», — пишет Rzeczpospolita.

В среду центр Минска был занят среди прочего танками Т-72, системами «Град» и системами противовоздушной обороны С-300. Это слегка модифицированная техника времён Брежнева. Однако новинкой для жителей белорусской столицы стало присутствие привезённых из России ракетных комплексов «Искандер». Так Белоруссия отмечала День независимости, а также 75-ю годовщину изгнания немцев Красной армией, сообщает польское издание.

Однако всеобщее внимание привлекла речь Лукашенко, которую он произнёс накануне. Он затронул тему противоречивого закона, который недавно был принят в парламенте. Его суть заключается в увеличении численности армии, которая в настоящий момент насчитывает около 60 тыс. солдат. С осени это количество увеличится за счёт студентов бакалавриата, которые уже не смогут продолжить обучение в магистратуре. Им придётся провести год в армии, подчёркивает Rzeczpospolita.

В противном случае, по его мнению, Белоруссию ожидают два варианта развития событий. Первый состоит в том, чтобы попросить НАТО о помощи. «Вы хотите этого варианта? Я — нет», — говорил он. Второй, как он утверждает, заключается в том, чтобы Белоруссия стала частью России.

«Мы можем попросить, чтобы они нас защищали, — ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и прочее. Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу», — объяснял глава Белоруссии.

Сложно себе представить, что эти слова произнёс лидер, который за четверть века своего правления привёл страну к полной русификации, связал Белоруссию с Россией, заключив с Кремлём политический и военный союз. «Уже год как имеет место давление России, которая поставила экономическое сотрудничество в зависимость от более глубокой политической интеграции. В Минске знают, что это стало бы катастрофой для Белоруссии. Кремль имел бы полный политический и военный контроль над ситуацией в нашей стране», — заявил Rzeczpospolita белорусский политолог Юрий Царик из Центра стратегических и внешнеполитических исследований. «Необходимо провести экономические реформы в стране — а за ними сразу же следуют политические», — резюмировал он.