Глава МИД Польши поддержал белорусскую независимость перед встречей Путина и Лукашенко

Встреча президента Лукашенко с президентом Путиным не означает ничего плохого — ведь это страны-соседки, заявил глава польского МИД Яцек Чапутович. При этом он подчеркнул, что как Польша, так и ЕС поддерживают независимость белорусского государства.

Белоруссия вместе с Арменией, Азербайджаном, Грузией, Молдавией и Украиной входит в состав «Восточного партнёрства». Визит главы польского МИД Яцека Чапутовича в Батуми связан среди прочего с международной конференцией, посвящённой 10-й годовщине создания программы «Восточного партнёрства», пишет Do Rzeczy.

Во время брифинга с участием польских журналистов главу МИД спросили о белорусско-российских отношениях в свете приближающихся переговоров президентов обеих стран. 18 июля Путин и Лукашенко должны провести переговоры в Петербурге.

Глава МИД подчеркнул, что Польша выступает за включение всех шести стран «Восточного партнёрства» в процесс сотрудничества с ЕС. «Шесть стран «Восточного партнёрства» делятся на две группы: на более продвинутые — Грузию, Украину Молдавию; и на страны с немного другими амбициями — Белоруссию, Армению, Азербайджан. Ведутся дискуссии на тему того, следует ли отдать предпочтение первым трём или сохранить единство «Восточного партнёрства», — сообщил Чапутович.

«Мы считаем, что для Белоруссии это тоже важное членство, оно подчёркивает определённые связи с ЕС. А тот факт, что президент Лукашенко встречается с президентом Путиным, в нём нет ничего особенного — это ведь соседские страны», — добавил он. Глава польского МИД считает, что эта встреча не свидетельствует ни о чём плохом.

«Мы в свою очередь поддерживаем белорусское общество и белорусское государство в сохранении их независимости. Это сами белорусы определят, какое политическое будущее должно ждать их страну», — подчеркнул Чапутович.

«ЕС открыт, он предлагает свою помощь, поддержку, представляет собой какую-то систему ценностей, и это станет определённым сигналом для белорусского общества, какой путь избрать. Мы бы хотели, чтобы политические решения в таких ситуациях — это касается и других стран региона — принимались без внешнего влияния, суверенным образом», — добавил он.

Белоруссия и Россия в последнее время пытаются урегулировать спорные вопросы во взаимоотношениях. С этой целью была создана межправительственная рабочая группа, которая занимается вопросами углубления интеграции в рамках союзного государства. Москва настаивает на углублении интеграции и ставит в зависимость дальнейшую экономическую поддержку для Минска от реализации записей договора о создании союзного государства от 1999 года, которые предусматривают среди прочего создание общих государственных институтов и введение общей валюты. Перед переговорами с Путиным Лукашенко заявил, что Белоруссия не войдёт в состав России, резюмирует Do Rzeczy.