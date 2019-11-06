WSJ: западные правительства обхаживают Белоруссию — ради сдерживания России

Опасаясь «поглощения» Россией Белоруссии и последующего изменения баланса сил в Европе, западные правительства пытаются завоевать благосклонность лидера этой страны Александра Лукашенко, пишет The Wall Street Journal. Тем не менее, как отмечает газета, многие командиры НАТО не оценили подобных шагов, указывая на то, что Белоруссия в любом случае остаётся самым близким союзником России, угрожающим восточному флангу альянса.

Западные правительства собираются поддержать «авторитарного и своевольного» президента Белоруссии Александра Лукашенко, опасаясь, что его страна может быть поглощена Россией — что изменит баланс сил в Европе, пишет The Wall Street Journal.

Эта поддержка, тем не менее, ограничивается опасениями, что слишком большое сближение между Западом и Минском спровоцирует российскую интервенцию. Некоторые командиры НАТО считают, что белорусские вооружённые силы и разведслужбы и так уже пали жертвами российского влияния.

Лукашенко, который управляет страной с 1994 года, сопротивляется требования Москвы интегрировать две страны в так называемое Союзное государство. Кроме того, он отказался дать разрешение на разворачивание на территории Белоруссии российских военных баз, сохранив при этом нейтралитет в контексте войны на Украине.

«Ситуация серьёзна в том плане, что Россия действительно может принудить их к объединению. На них оказывают давление, поэтому для Европейского союза, Польши и других стран настало время поддержать их суверенитет», — считает глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Несмотря на то, что на протяжении многих лет США и ЕС критиковали Лукашенко за подавление демократии в Белоруссии, теперь они возобновляют контакты на высоком уровне. В частности, в августе Белоруссию посетил бывший советник по нацбезопасности США Джон Болтон.

Российские СМИ регулярно осуждают Лукашенко — в последний раз это произошло, когда белорусский лидер заявил, что Вторая мировая «не была нашей войной». Подобное заявление многие россияне восприняли как оскорбление, так как в этой стране советские победы времён Второй мировой войны стали чем-то сродни «государственной религии», полагает газета.

Тем не менее Россия и Белоруссия ведут переговоры о дорожной карте по созданию Союзного государства, которая должна быть готова к декабрю. Москва в качестве козыря на этих переговорах использует поставки нефти и другие экономические рычаги.

Несмотря на это чиновники в Минске подчёркивают, что хотя их страна и заинтересована в углублении экономических связей, она не собирается превращаться в «очередную провинцию своего гигантского соседа». «Беларусь — суверенное и независимое государство. Другого будущего мы не видим», — отметил по этому поводу председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам Валерий Воронецкий.

Подобный подход нашёл понимание среди западных министров иностранных дел, однако некоторые командиры НАТО придерживаются иного мнения. По их словам, отдельные выпады Лукашенко в адрес Москвы не меняют того факта, что Белоруссия остаётся самым близким союзником России, а её армия — это фактически российский актив, угрожающий восточному флангу альянса.

«Их уровень сотрудничества с Россией оставляет не оставляет практически никаких сомнений, — уверен глава Генштаба Польши Раймунд Анджейчак. — Это просто поразительная интеграция всех элементов: командования, систем управления и ПВО».

По его словам, при том, что российские войска регулярно проводят на территории Белоруссии учения, сам факт отсутствия там российских баз не слишком важен. «В нынешних конфликтах, в которых ключевую роль играет фактор времени, важно не постоянное присутствие, а адаптация, наличие инфраструтуры и подвижность войск», — считает Анджейчак.

Тем не менее с такой оценкой согласны далеко не все чиновники НАТО. По мнению бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенанта в отставке Бена Ходжеса, отказ Минска разворачивать на территории страны российские военные базы является важным жестом.

«Очевидно, что у России есть инфраструктура для обеспечения логистики — она располагает базами прямо на границе — однако это всё равно лучше, чем если бы они были в Белоруссии, — отметил он. — До тех пор, пока президент Лукашенко может сказать русским «спасибо, но мы можем сами себя защитить», это серьёзно способствует региональной стабильности».

Учитывая, что приоритетной задачей Запада становится сдерживание России, европейские и американские чиновники перестали во всеуслышание критиковать правительство Лукашенко за нарушения прав человека.

«Права человека никуда не денутся, однако об этом можно поговорить и в приватной обстановке», — сообщил по этому поводу директор Госдепартамента США по делам Восточной Европы Брэдли Фреден.

По словам главы польского МИД Яцека Чапутовича, сохранение независимости Белоруссии имеет приоритет над внутренними делами этой страны. «Разумеется, это страна, которой нужны реформы, её госсистема и демократия не идеальны, однако сейчас нужно заняться более серьёзными вопросами», — заявил он.

Однако, по словам бывшего помощника министра обороны США Александра Вершбоу, Западу не стоит рассчитывать на слишком многое. «Ни у кого нет иллюзий, что они пойдут путём Украины или Грузии. Однако если они вмешаются в расчёты России и если они окажут материальную и политическую поддержку суверенитету и независимости Украины, то это будет совсем немаловажным, — отметил Вершбоу. — Однако нам нужно вести себя осторожно, чтобы никому не казалось, что мы сблизились с ними настолько, что это стало контрпродуктивно и спровоцировало бурный ответ России».

Такой реакции пытаются избежать и чиновники в Минске. Председатель Постоянной комиссии Совета республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов предостерегает от неправильного понимания намерений Минска: «Мы ни при каких обстоятельствах не предадим нашего стратегического партнёра Россию, и наши западные партнёры должны это понимать».