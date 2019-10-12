Белсат: Лукашенко наймёт американских лоббистов, чтобы поправить имидж страны

Белорусское правительство решило прибегнуть к помощи американской компании, которая должна помочь изменить в глазах Министерства торговли США статус белорусской экономики с нерыночной на рыночную, передаёт «Белсат». Это должно способствовать белорусским предприятиям при участии в госзакупках США, а также помочь Минску при вступлении в ВТО.

Белоруссия будет страной рыночной экономики. По крайней мере, юридически и если удастся убедить американцев. Согласно опубликованному постановлению Совета министров, государство заплатит американской юридической компании за соответствующие услуги, а именно сменить статус Белоруссии в глазах Министерства торговли США. Ярослав Стешик расскажет подробности.



Постановление №690 подписал премьер-министр Сергей Румас. Согласно документу, Министерство экономики должно провести государственные закупки юридических услуг по сопровождению перевода Белоруссии со статуса страны с нерыночной экономики на рыночный в глазах Министерства торговли США.



Услуги купят у компании Crowell & Moring. У этой компании с 40-летней историей в штате полтысячи юристов, офисы по всей Америке, и входит она в сотню самых богатых юридических фирм США. Сколько денег будут стоить их услуги, пока неизвестно, но в США это называется лобби.



ВАДИМ ИОСУБ, аналитик «Альпары»: Лоббисты раскрывают, на чьи интересы они работают, сколько им за это платят, и поэтому могут продвигать интересы отдельных американских компаний, отдельных иностранных компаний, даже отдельных иностранных стран или политиков.



Суть услуги Crowell & Moring — воспользоваться хитростями американского законодательства и знакомством с законодателями, чтобы Вашингтон признал Белоруссию рыночной страной. Это окажет влияние и на возможное участие белорусских компаний в американских госзакупках, и в развязывании торговых споров. Статус рыночной экономики полезен и для вступления во Всемирную торговую организацию. А если этот рыночный статус за Белоруссией признают США, то признают и остальные, считает Валерий Карбалевич.



ВАЛЕРИЙ КАРБАЛЕВИЧ, политолог: Когда у страны не рыночная экономика, то при вступлении во Всемирную торговую организацию в её отношении больше всяких мер, которые усложняют белорусскую торговлю, там и тарифы другие, более высокие.



Но одного лоббизма недостаточно, нужны настоящие реформы, чтобы сделать нашу экономику рыночной, объясняет Вадим Иосуб. Ведь белорусские компании по американским законам имеют неоправданные преференции, льготы и дотации со стороны государства, что ведёт к неравной конкуренции на международных рынках. Правда, скорых реформ, полной отмены государственной поддержки для заводов и фабрик пока не видно.



ВАЛЕРИЙ КАРБАЛЕВИЧ: Лукашенко уверен, что нынешняя социальная модель Белоруссии с огромным госсектором — это основа для удержания политической власти. Любая замена этой модели — это риск.



Но дело не только в государственной собственности.



ВАДИМ ИОСУБ: В нашей белорусской практике и негосударственные предприятия, если их руководство достаточно приближено к верхушке власти, тоже может иметь неоправданные льготы.

Речь о лукашенковских олигархах. Известный пример — «Табакерки», сеть киосков компании «Энерго-Оил», подконтрольной Алексею Алексину. «Табакерки» стоят на каждом шагу, а обычные киоски с улиц убрали. Или сербские братья Каричи, владельцы компании Dana Holdings, строители так называемого «Маяка Минска», которые элегантно обходят юридические препятствия для своего бизнеса. У олигархов Лукашенко нерыночные, неравные условия, а иногда и монополии на целые отрасли хозяйства.

Ярослав Стешик, Белсат.

Дата выхода в эфир 12 октября 2019 года.