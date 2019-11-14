СТВ: Минск отказался от российской военной базы, ограничившись самолётами

Белоруссия решила переоснастить свои военно-воздушные силы и рассчитывала на помощь России, передаёт СТВ. Однако Москва предложила в ответ разместить на территории Белоруссии свою военную базу. Минск такое предложение не устроило, поэтому он ограничился тем, что закупил 12 истребителей Су-30СМ, сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии.

Первая пара боевых истребителей Су-30СМ из запланированных 12 прибыла в Белоруссию. Сегодня они приземлились на аэродроме под Барановичами. Благодаря этому ВВС и войска ПВО белорусской армии получат мощный инструмент для обеспечения военной безопасности.

СТАНИСЛАВ ЗАСЬ, государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии: Сегодняшний день — он, без преувеличения, исторический для наших Вооружённых Сил, да и в целом важное событие для страны. Потому что впервые в истории суверенной Белоруссии мы поставляем в боевой состав военно-воздушных сил нашей страны новые, современные многофункциональные истребители Су-30СМ.

Это уже наши, белорусские самолёты, которые будут пилотироваться нашими лётчиками, уже прошедшими переподготовку.

Надо сказать, что необходимость перевооружения наших военно-воздушных сил на новые самолёты сформировалась достаточно давно. Она была вызвана тем, что те истребители МиГ-29, которые и в наши дни являются эффективной машиной боевой, уже подошли к рубежу исчерпания своего ресурса и морального, и физического. К рубежу, за которым ремонт и продление ресурсов этих самолётов физически невозможны. Поэтому и возникла такая острая необходимость в поставке новых самолётов.

Изначально в этом процессе мы пробовали договориться с Российской Федерацией об оказании помощи нам в решении этой сложной и очень затратной задачи. Взамен получили предложение о размещении на нашей территории военно-воздушной базы Российской Федерации. Но, согласитесь, что это не одно и то же. Размещение здесь, на нашей земле, военно-воздушной базы не решает проблему развития нашей собственной боевой авиации.

Поэтому, конечно, мы стали опираться на собственные возможности. В этом процессе с самого начала непосредственно участвовал главнокомандующий Вооружённых Сил, глава нашего государства. Справедливости ради должен сказать, что без его непосредственного участия, поддержки мы бы эту задачу сейчас не решили.

Да, мы стали опираться на собственные возможности. Соответствующие средства были зарезервированы на счетах Министерства обороны достаточно давно. Проведена большая работа после этого по переподготовке лётчиков, техников, инфраструктуры, руководящих документов, заключение договоров, контрактная работа. Сегодня мы уже имеем результат.

Этот день ещё знаменателен тем, что это начало поэтапного перевооружения всех наших ВВС на новые типы самолётов.

Договор на поставку самолётов был подписан два года назад. По контракту с российским предприятием в 2019-м запланирована поставка первого звена из четырёх Су-30СМ.

Дата выхода в эфир 13 ноября 2019 года.