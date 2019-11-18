Onet: Лукашенко напомнил Польше, кто освободил её от нацистов

Белоруссия всегда готова иметь хорошие и дружеские отношения с Польшей, одной из самых близких для неё стран, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. При этом глава белорусского государства не упустил шанс осудить поляков за то, что они не пригласили на годовщину начала Второй мировой войны президента России.

«Для Польши мы всегда открыты, это одна из самых близких нам стран», — заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с журналистами. Он добавил, что Белоруссия всегда была готова иметь с ней хорошие и дружеские отношения, сообщает Onet.

При этом белорусский лидер отметил, что Польша в своё время начала подыгрывать ЕС и США. Но, по его словам, это сильная страна, которая имеет свои позиции в ЕС. «Мы ценим это», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос издания Dziennik Gazeta Prawna, почему он не приехал в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой война, Лукашенко ответил, что в этом нет никакой теории заговора.

«Вы же не упрекаете Трампа, что он не поехал? Обещал приехать и не приехал. Я считаю, что собираться главам государств по этому поводу, делать какой-то вид, наживать на этом политические очки нельзя: святое. Я недолюбливаю такие мероприятия», — отметил он.

Он также оценил, что Польша совершила ошибку, не пригласив президента России Владимира Путина на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны. «Россия, Белоруссия, Украина и другие республики сыграли колоссальную роль в освобождении Польши от нацизма. И вдруг вы не пригласили. Вы поступили неправильно», — сказал Лукашенко журналистам.

Лукашенко также негативно оценил интеграционные проекты, навязанные российской стороной. Он отметил, что белорусской стороне каждый год предлагаются новые условия, из-за чего она вновь и вновь что-то теряет в экономическом плане.

«Ни один документ мною не будет утвержден и подписан, если он будет противоречить Конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества», —

решительно заявил президент страны. А самый главный принцип по мнению Лукашенко — суверенитет и независимость белорусского государства, резюмирует Onet.