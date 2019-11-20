Polska Times: евродепутат «разоблачил» пророссийский настрой Макрона — компенсирует поражение внутренней политики

Словами о «смерти мозга» НАТО президент Франции Эммануэль Макрон перешёл все дозволенные границы, уверен евродепутат от Польши Яцек Сыриуш-Вольский. В беседе с порталом Polska Times он подчеркнул, что французский лидер хочет компенсировать поражение своих европейских идей геополитической игрой, отсюда и следует серия поклонов Макрона в адрес России.
Евродепутат от Польши Яцек Сыриуш-Вольский не согласен с утверждением президента Франции Эммануэлем Макроном о том, что диагноз НАТО — «смерть мозга». «Такие комментарии может позволить себе глава аналитического центра, например, директор Института стратегических исследований в Париже, но точно не глава государства», — заявил политик в беседе с порталом Polska Times.
«Я уверен, что НАТО в добром здравии», — добавил он. Евродепутат согласился с оценкой генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Солтенберга, который отметил, что европейское единство не заменит трансатлантического. Яцек Сыриуш-Вольский назвал поведение Макрона безответственным и выходящим за рамки дозволенного.
По его мнению, подобные речи от президента подрывают Пятую статью Североатлантического договора. Вся ситуация видится евродепутату очень странной — в конце концов это президент страны, которая вышла из НАТО в 1966 году и вернулась к нему только в 2009-м. Франция нарушает европейскую солидарность с НАТО, заигрывая с Россией и не принимая на себя моральные и политические обязательства в качестве бывшего колонизатора на Ближнем Востоке. Ни Германия, ни Франция не могут обвинить США в том, что они что-то сделали не так, объяснил политик.
Яцек Сыриуш-Вольский считает, что Макрон — хитрый политик, который, чтобы заявить о себе на международной арене, стал отрицать как НАТО, так и расширение ЕС. Тем временем Макрон не может навести порядок в своей собственной стране. Франция в плачевном состоянии, убеждён политик: экономическая стагнация, бюджетный дисбаланс, беспорядки на улицах. Макрон старается сгладить это гиперактивностью во внешней политике. У президента нет ни малейшего понятия о ЕС, он просто в интересах Франции пытается его демонтировать. Макрон хочет компенсировать поражение своих европейских идей геополитической игрой, отсюда и серия поклонов в адрес России, которые вредят общеевропейскому интересу. Париж явно отдает приоритет отношениям с Москвой в ущерб интересам Польши, Центральной и Восточной Европы и Украины. В начале своего правления Макрон был на словах «антироссийским» — но действовал пророссийски от А до Я. «Я думаю, что Макрон очень восприимчив к российскому давлению. Во всяком случае, во Франции это давняя традиция», — подчеркнул он.
Бывший полузащитник сборной России по футболу Константин Зырянов ответил на вопрос, стоит ли молодым российским игрокам последовать примеру Александра Головина и уезжать в Европу при первом же удобном случае.
Российский президент Владимир Путин рассчитывает, что украинские военнослужащие, в том числе бойцы Национальной гвардии, не вернутся в «серые зоны» Донбасса. Об этом он сказал на инвестиционном форуме «Россия зовёт!».
Полузащитник сборной России по футболу Далер Кузяев высказался по поводу оскорблений в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
Бывший российский хоккеист Андрей Назаров, который с 1993 по 2005 год выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), прокомментировал травму отечественного форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, которую он получил после силового приёма нападающего «Сент-Луис Блюз» Брэйдена Шенна в матче регулярного чемпионата.
Полноценное финансирование строительства скоростной автотрассы от Москвы до Владимира, участка платной дороги М12 Москва — Казань, начнётся в I квартале 2020 года, строительство стартует во втором полугодии. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов.
Бывший футболист сборной России Сергей Юран выразил уверенность, что оскорбительные кричалки в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино скандировали не российские фанаты.
Президент России Владимир Путин сообщил, что после введения первых санкций в отношении Москвы у него была тревога, но в итоге Россия достигла очень серьёзных и положительных результатов в импортозамещении.
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины (АМПУ) требования к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
Бывший футболист сборной России Сергей Юран прокомментировал ситуацию с оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
Следственный комитет России возбудил три уголовных дела по фактам обстрелов гражданского населения в Донбассе со стороны украинских военных. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление лидера фракции «Левых» в парламенте ФРГ Дитмара Барча о том, что представители политсилы сделают всё возможное для отмены европейских санкций в отношении России.
Завкафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД России Иван Сурма в беседе с НСН прокомментировал заявление председателя парламента Эстонии Хенна Пыллуааса с требованием к Москве «вернуть аннексированные эстонские территории».
Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев не считает, что оскорбления фанатов в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино были запланированы.
Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев высказался по поводу оскорблений в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
Комиссия правительства вернула на доработку модель модернизации пригородных электропоездов, представленную «Российскими железными дорогами». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Максима Акимова.
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в рамках форума «Россия зовёт!» объяснил неисполнение расходов бюджета страны в 2019 году на 1 трлн рублей ужесточением правил для повышения эффективности трат.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины (АМПУ) требования к российскому правительству о компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
Центробанк вернётся к обсуждению уравнивания тарифов на межбанковские и внутрибанковские переводы, передаёт РБК со ссылкой на директора департамента стратегии развития финансового рынка ЦБ Владимира Таможникова.
Генеральная прокуратура России после обращения RT проверит законность принятых решений по делу девятилетнего Романа Больца, с которого была снята инвалидность. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной в интернет-канале «Эфир».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают неприемлемым заявление председателя парламента Эстонии Хенна Пыллуааса с требованием к Москве «вернуть аннексированные эстонские территории».
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины требования к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
Следственный комитет организовал проверку в связи с бытовым конфликтом в одной из квартир в Ростове-на-Дону, участником которого оказался сотрудник следственного управления. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Ростовской области.