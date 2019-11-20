Polska Times: евродепутат «разоблачил» пророссийский настрой Макрона — компенсирует поражение внутренней политики

Словами о «смерти мозга» НАТО президент Франции Эммануэль Макрон перешёл все дозволенные границы, уверен евродепутат от Польши Яцек Сыриуш-Вольский. В беседе с порталом Polska Times он подчеркнул, что французский лидер хочет компенсировать поражение своих европейских идей геополитической игрой, отсюда и следует серия поклонов Макрона в адрес России.

Евродепутат от Польши Яцек Сыриуш-Вольский не согласен с утверждением президента Франции Эммануэлем Макроном о том, что диагноз НАТО — «смерть мозга». «Такие комментарии может позволить себе глава аналитического центра, например, директор Института стратегических исследований в Париже, но точно не глава государства», — заявил политик в беседе с порталом Polska Times.



«Я уверен, что НАТО в добром здравии», — добавил он. Евродепутат согласился с оценкой генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Солтенберга, который отметил, что европейское единство не заменит трансатлантического. Яцек Сыриуш-Вольский назвал поведение Макрона безответственным и выходящим за рамки дозволенного.



По его мнению, подобные речи от президента подрывают Пятую статью Североатлантического договора. Вся ситуация видится евродепутату очень странной — в конце концов это президент страны, которая вышла из НАТО в 1966 году и вернулась к нему только в 2009-м. Франция нарушает европейскую солидарность с НАТО, заигрывая с Россией и не принимая на себя моральные и политические обязательства в качестве бывшего колонизатора на Ближнем Востоке. Ни Германия, ни Франция не могут обвинить США в том, что они что-то сделали не так, объяснил политик.



Яцек Сыриуш-Вольский считает, что Макрон — хитрый политик, который, чтобы заявить о себе на международной арене, стал отрицать как НАТО, так и расширение ЕС. Тем временем Макрон не может навести порядок в своей собственной стране. Франция в плачевном состоянии, убеждён политик: экономическая стагнация, бюджетный дисбаланс, беспорядки на улицах. Макрон старается сгладить это гиперактивностью во внешней политике. У президента нет ни малейшего понятия о ЕС, он просто в интересах Франции пытается его демонтировать. Макрон хочет компенсировать поражение своих европейских идей геополитической игрой, отсюда и серия поклонов в адрес России, которые вредят общеевропейскому интересу. Париж явно отдает приоритет отношениям с Москвой в ущерб интересам Польши, Центральной и Восточной Европы и Украины. В начале своего правления Макрон был на словах «антироссийским» — но действовал пророссийски от А до Я. «Я думаю, что Макрон очень восприимчив к российскому давлению. Во всяком случае, во Франции это давняя традиция», — подчеркнул он.