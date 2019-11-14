Frankfurter Allgemeine: перед уходом с поста председателя Туск «свёл счёты» с Макроном

Перед уходом с поста председателя Европейского совета Дональд Туск выступил с критикой в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает Frankfurter Allgemeine. Он обвинил его в расколе ЕС и чрезмерно дружелюбном отношении к России. Брексит же он назвал «настоящим концом Британской империи».

Перед уходом с поста председателя Европейского совета Дональд Туск решил «свести счёты» с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет Frankfurter Allgemeine. Он отреагировал на его слова о том, что у НАТО наступила «смерть мозга». В общем и целом экс-премьер Польши согласен с тем, что Европе нужно укреплять свой суверенитет. Но тогда ЕС нужно действовать соответствующим образом, а не как недавно Макрон, когда он в одиночку не позволил Албании и Северной Македонии стать кандидатами на вступление в Евросоюз. «Суверенная Европа невозможна без стабильности на Балканах, которые должны быть интегрированы в Европу», — подчеркнул Туск.

Также он осудил президента Франции за то, как он оценивает Россию, и за попытки перевести отношения с ней из враждебных в дружеские. Председатель Европейского совета напомнил, что в 2014 году Россия вторглась* в Крым. Сам он гордится тем, что за то время, пока он был на своём посту, санкции против Москвы так и не были отменены: «Наша жёсткая и настойчивая позиция в отношениях с Россией была первым чётким и недвусмысленным выражением нашего суверенитета».

Макрон же, напротив, только недавно сказал, что ему ближе более открытое и дружелюбное отношение к России венгерского премьера Виктора Орбана. Французский президент даже выразил надежду, что Орбан сможет переубедить в этом вопросе поляков. Может быть, ему это и удастся, признал Туск: «Но не меня, Эммануэль!» «Радикальные евроскептики и федералисты не способствуют единству Европы». Таким образом польский политик обвинил Макрона в том, что тот косвенно раскалывает ЕС, поясняет издание.

В своём «прощальном выступлении» Туск раскритиковал и сторонников брексита, которым в своё время пожелал «особого места в аду»: «После выхода из ЕС Великобритания станет аутсайдером, игроком второго сорта, в то время как Китай, США и Европейский союз поделят между собой поле битвы». По его мнению, брексит — это «настоящий конец Британской империи».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

