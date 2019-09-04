Sieci: «польский Чемберлен» Туск обслуживал российские интересы

Сегодня Дональд Туск пытается изображать из себя антироссийского политика, однако нужно помнить, что именно Туск выступал для Путина посредником, при помощи которого тот внедрялся в Европу. Как пишет издание Sieci, у Великобритании был Чемберлен, за уступки которого Гитлеру ей должно быть стыдно, а у Польши есть своя причина извиняться перед демократическим миром, ведь именно Дональд Туск впустил Владимира Путина «в сапогах в прихожую Европы и позволил ему перевернуть игровой стол».

Дональд Туск хочет казаться жёстким политиком, старающимся поставить заслон России. Однако, как пишет Sieci, на самом деле сложно найти другого такого лидера, который был бы настолько же уступчив в отношении Кремля, поскольку при его правительстве Варшава только и делала, что совершала реверансы перед Москвой.

Как отмечает польское издание, 25 августа председатель Европейского совета Дональд Туск встречался с Дональдом Трампом. Бывший польский премьер опубликовал свою фотографию с президентом США, снабдив её комментарием: «По вопросу России согласия между нами нет». Таким образом Туск посылал два сигнала: он представил себя противником Москвы, а Трампа — приспешником Путина. Однако партия «Гражданская платформа», которой руководил Туск, была самой пророссийской силой в польской политике со времён Польской объединённой рабочей партии, которая правила с конца 1940-х до 1989 года.

Как пишет автор статьи, до 2014 года Туск выступал для Путина посредником, при помощи которого тот внедрялся в Европу. Польская прокуратура подозревает, что Вальдемар Павляк, занимавший в правительстве «Гражданской платформы» и Польской крестьянской партии пост вице-премьера, мог в 2010 году получить от Москвы взятку. Соратник Туска хотел продлить невыгодный для Польши газовый договор с Россией до 2037 года, о чём не мечтали даже представители «Газпрома». Кроме того, министр транспорта, строительства и водного хозяйства Славомир Новак в 2012 году привёл россиян в восторг, высказавшись в положительном ключе о создании энергетического моста, соединяющего Калининградскую область и северные регионы Польши.

Также именно при Туске польское дипломатическое ведомство рукой заместителя министра Катажины Пелчиньской-Наленч подписало договор о малом приграничном движении между Польшей и Россией, в рамках которого жители Калининградской области получили возможность в упрощённом порядке въезжать на территорию Поморского и Варминско-Мазурского воеводств. Позже действие этого договора, который не приносил Польше никакой пользы и был выгоден только россиянам, приостановило правительство «Права и справедливости».

«Если бы в 2010 году проводился конкурс на главного русофила Европы, Дональд Туск занял бы в нём первое место. Пятнами на биографии лидера «Гражданской платформы» останутся его объятия с Путиным после смоленской катастрофы. Пятном на Туске останется и передача следствия в руки бывших сотрудников КГБ, а также кампания по нормализации отношений с Кремлём. Сейчас позорные памятники Красной армии уже демонтируют, а в мае 2010 года либералы призывали приносить к ним свечи в благодарность за освобождение», — пишет польское издание.

Как заключает автор статьи, сегодня Туск пытается изображать из себя антироссийского политика, однако те, кто не страдает потерей памяти, знают, кто впустил Владимира Путина «в сапогах в прихожую Европы и позволил ему перевернуть игровой стол».

«У Великобритании был Чемберлен, за уступки которого Гитлеру ей должно быть стыдно, а у Польши есть своя причина извиняться перед демократическим миром. Мы позволили Туску в течение десяти лет проводить пророссийскую политику и сейчас позволяем ему делать вид, будто ничего страшного не произошло», — подводит итог автор материала.