DLF: немецкий эксперт призвал НАТО перезагрузить отношения с Москвой

Североатлантическому альянсу необходимо перезагрузить отношения с Россией, заявил в интервью Deutschlandfunk эксперт Гессенского фонда исследований в области миротворческих инициатив и разрешения конфликтов Маттиас Дембинский. Большие надежды немецкий политолог возлагает при этом на предстоящий саммит «нормандской четвёрки» в Париже.
НАТО нужно перезагрузить отношения с Москвой, заявил в интервью немецкой радиокомпании Deutschlandfunk эксперт Гессенского фонда исследований в области миротворческих инициатив и разрешения конфликтов Маттиас Дембинский.
И эта «перезагрузка» в отношениях с Россией, возможно, «вновь замаячит на горизонте» благодаря саммиту «нормандской четвёрки», который пройдёт 9 декабря в столице Франции, выразил надежду Дембинский.
«Заседания Совета Россия — НАТО хоть и возобновились, эти встречи, однако, проходят далеко не на всех уровнях. Раньше переговоры велись гораздо интенсивнее и охватывали гораздо больше тем. Сейчас всё очень ограничено, и настоящего прогресса не наблюдается», — внёс ясность немецкий политолог.
В свою очередь, Соединённые Штаты опять перебрасывают войска и технику в Европу, чтобы «подстраховать» своих восточных партнёров по Североатлантическому альянсу, отметил Маттиас Дембинский.
«В определённый момент истории подобные действия, возможно, были элементом, чтобы справиться с новой ситуацией, которую создала Россия в 2014 году. Сегодня всё это, однако, следует и необходимо обсуждать в ходе переговоров с Российской Федерацией», — констатировал эксперт Гессенского фонда исследований в области миротворческих инициатив и разрешения конфликтов.
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