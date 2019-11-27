El Mundo: «Трамп не причина упадка Запада, а симптом» — Саркози и Аснар предостерегли о будущем Европы

Бывший премьер-министр Испании Хосе Мария Аснар и бывший президент Франции Николя Саркози предупредили, что Европе необходимо выйти из состояния «неподвижности», для того чтобы избежать упадка и роста сепаратизма, пишет El Mundo. При этом, по словам Саркози, мировая ось всё сильнее смещается с Запада на Восток.

Бывший премьер-министр Испании Хосе Мария Аснар и бывший президент Франции Николя Саркози предупредили об упадке демократии и Запада, которые теряют влияние в современном мире, сообщает El Mundo.

«Если вы думаете, что проблема касается только политических партий, вы игнорируете упадок Европы и Запада. На протяжении веков мировая ось проходила на западе, теперь она сместилась на восток. Из семи миллиардов жителей планеты, четыре миллиарда живут в Азии, а в центре — лишь 800 миллионов. Мы уже не мировая ось, и для этого есть демографические причины», — заявил Саркози.

Бывший президент не верит в единую Европу, состоящую из 27 стран, и видит будущее в «четырёх Европах: шенгена, евро, обороны и союза». Саркози призывает Европу выйти из состояния «неподвижности» в меняющемся мире.

По его словам, такое положение дел способствует росту сепаратистских настроений, которые уже имеют свои последствия для ЕС. Так, Саркози назвал «безумием, драмой и историческим противоречием» ситуацию вокруг брексита, которая является проблемой не только Великобритании, но и всей Европы.

«У старой европейской цивилизации всё ещё есть мечты и амбиции. Она не хочет умирать», — приводит издание слова француза.

В связи с этим он упомянул о США, сочтя, что избрание Дональда Трампа на пост президента первой в мире экономической и военной державы «много говорит об американском обществе». «Трамп не причина упадка Запада, а симптом», — добавил Саркози.

При этом политики сошлись во мнении относительно того, что демократические ценности находятся под угрозой, так как всё больше людей стремятся отказаться от вертикальной системы управления государством в пользу горизонтальной. Ярким примером тому служат протесты в Гонконге, Каталонии, Чили и Колумбии.

«Мы переживаем всеобщее восстание против системы», — приводит El Mundo слова Аснара.

Не обошли вниманием политики и вопрос НАТО. Так, по словам бывшего лидера Испании, без Североатлантического альянса ЕС не сможет противостоять встающим перед ним серьёзным вызовам, таким как брексит, Россия, терроризм и кибербезопасность.

«Спустя 30 лет после падения Берлинской стены либеральный порядок ставится под сомнение. Невозможно защищать Европу без Североатлантического альянса, без приверженности Северной Америки поддержанию стабильности. Лучшее, что мы можем сделать, — переосмыслить и перестроить НАТО», — заявил Аснар, выступая в мадридском Университете Франсиско де Витория.