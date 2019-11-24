Эстонская журналистка: чтобы противостоять России, Европе нужно быть единой

У Европы нет общего мнения по поводу России, что очень на руку Кремлю, пишет эстонская журанлистка Бретти Сарапуу на страницах Frankfurter Rundschau. Такие страны, как Франция и Германия проявляют «уступчивость» в отношении Москвы. По мнению Сарапуу, если Европа хочет эффективно противостоять России, ей необходимо, прежде всего, быть единой.

Когда французский президент Эммануэль Макрон называет Россию «европейской державой», или когда политики с востока Германии требуют отмены антироссийских санкций, мы задаёмся вопросом: неужели она забыли об аннексии Крыма*, о войне на Донбассе, конфликте в Грузии, — пишет эстонская журналистка Бретти Сарапуу на страницах Frankfurter Rundschau.

«Наши союзники проявляют уступчивость в отношении России, что вызывает беспокойство у эстонских граждан», — пишет Сарапуу. Создается ощущение, будто другие европейцы не осознают угрозы, исходящей от России.

Как отмечает Сарапуу, в восточной Европе к России относятся иначе, чем в западной её части: причина заключается в различной истории государств, находившихся по разные стороны «железного занавеса», а также в географическом расположении. Сарапуу пишет, что разница в отношении к России часто ведёт к отсутствию единства среди европейцев, а на это как раз и рассчитывает Москва.

Кроме того, Сарапуу обвиняет Германию в двойных стандартах, отмечая, что с одной стороны Берлин поддерживает антироссийские санкции, а с другой — продолжает вести бизнес с Россией, в частности в рамках проекта «Северный поток — 2». По мнению эстонской журналистки, попытки Германии и других европейских стран сблизиться с Россией будут восприняты Москвой как признаки слабости.

У Европы нет общей стратегии в отношении России, пишет Сарапуу: страны Балтии требуют жёсткого подхода, Франция настаивает на взаимном понимании, а Венгрия рассматривает Путина в качестве своего друга. Как отмечает Сарапуу, в Кремле знают об этих разногласиях и пытаются использовать их ради своей выгоды, направляя европейские страны друг против друга. «Если мы, европейцы, хотим противостоять России, мы, прежде всего, должны быть едины», — пишет Сарапуу.