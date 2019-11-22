Süddeutsche Zeitung: красные идут — «железных волков» в Литве натаскивают на Россию

Литовские войска проводят совместные с НАТО учения на восточной границе с Белоруссией, сообщает Süddeutsche Zeitung. Солдаты отрабатывают действия по сдерживанию условных противников, которых они называют «красными». При этом всем итак понятно, о ком идёт речь. Ведь после событий на Украине в 2014 году литовцы вновь начали бояться «великой державы на Востоке».

Бундесвер вместе с союзниками по НАТО проводит в Литве учения на случай нападения России, пишет Süddeutsche Zeitung. Место для манёвров выбрано не случайно. Оно находится глубоко на востоке страны вблизи города Пабраде. От границы с Белоруссией его отделяет относительно небольшое расстояние. На Западе же Литва граничит с российским эксклавом Калининградом. На южной границе с Польшей находится стратегически важный сухопутный коридор. Если альянс утратит над ним контроль, Прибалтика будет отрезана.

Международные учения под названием «Железный волк» длятся уже целую неделю, продолжает издание. По глазам военнослужащих видно, что тяготы последних дней их измотали. Условных противников они называют «красными», при этом всем понятно, о ком идёт речь. В ходе учений они отрабатывают действия по сдерживанию противника, чтобы его «измотать». После «аннексии»* Россией Крыма прибалты вновь стали боятся «великой державы на Востоке».

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон диагностировал у НАТО «смерть мозга», напоминает изадние. Но на своём восточном фланге альянс развил довольно «оживлённую» деятельность. Военная организация отправила в каждую из стран региона международный батальон, чтобы показать Москве, что она не потерпит изменения границ. Германия возглавляет литовский батальон, а также группировку войск быстрого реагирования в 5 000 солдат, Великобритания — эстонский, Канада — латвийский, США — польский. Войска находятся там на ротационной основе, чтобы не нарушать Основополагающий акт Россия—НАТО.

События на Украине в 2014 году стали для литовской армии переломным моментом, объясняет Süddeutsche Zeitung. До этого войска специализировались в основном на операциях за рубежом. К тому же страна сокращала военные расходы: Вильнюс тратил на оборону всего 1% от ВВП. Армия насчитывала 13 000 солдат. У литовцев вообще не было планов по защите своей страны на восточном направлении.

Но с тех пор в государстве многое изменилось. Сегодня на службе в войсках находятся 21 000 солдат. Страна тратит на оборону 2% от ВВП в соответствии с требованиями НАТО. Власти вернули воинскую обязанность. К тому же у Вильнюса есть своя собственная группировка быстрого реагирования из 2500 солдат. Старая военная техника советского производства была снята с вооружения и заменена новой. Из немецких запасов Литва получила самоходные гаубицы, а также купила у Берлина 88 бронетранспортёров Boxer.

Но в НАТО никто себя не обманывает, подчёркивает издание. Если конфликт действительно произойдёт, альянс не сможет в короткие сроки что-то противопоставить превосходящим силам России. По имеющимся данным, Кремль может выставить на этом направлении 78 000 солдат. У НАТО нет и половины от этого числа.

Чтобы компенсировать это неравенство, США впервые за последние десятилетия планируют отправить в Европу целую дивизию для проведения учений. Американцы пошлют на них 20 000 солдат со всем необходимым снаряжением. Германия же выступит в роли логистического хаба. Так что говорить об уходе США из Европы не приходится. Напротив, Белый дом наращивает своё военное присутствие на континенте, в частности в Польше. По данным европейской штаб-квартиры НАТО, с 2017 года американцы удвоили свои военные расходы в регионе, показывая тем самым, что на США можно положиться.