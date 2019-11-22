Süddeutsche Zeitung: красные идут — «железных волков» в Литве натаскивают на Россию
Бундесвер вместе с союзниками по НАТО проводит в Литве учения на случай нападения России, пишет Süddeutsche Zeitung. Место для манёвров выбрано не случайно. Оно находится глубоко на востоке страны вблизи города Пабраде. От границы с Белоруссией его отделяет относительно небольшое расстояние. На Западе же Литва граничит с российским эксклавом Калининградом. На южной границе с Польшей находится стратегически важный сухопутный коридор. Если альянс утратит над ним контроль, Прибалтика будет отрезана.
Международные учения под названием «Железный волк» длятся уже целую неделю, продолжает издание. По глазам военнослужащих видно, что тяготы последних дней их измотали. Условных противников они называют «красными», при этом всем понятно, о ком идёт речь. В ходе учений они отрабатывают действия по сдерживанию противника, чтобы его «измотать». После «аннексии»* Россией Крыма прибалты вновь стали боятся «великой державы на Востоке».
Недавно президент Франции Эммануэль Макрон диагностировал у НАТО «смерть мозга», напоминает изадние. Но на своём восточном фланге альянс развил довольно «оживлённую» деятельность. Военная организация отправила в каждую из стран региона международный батальон, чтобы показать Москве, что она не потерпит изменения границ. Германия возглавляет литовский батальон, а также группировку войск быстрого реагирования в 5 000 солдат, Великобритания — эстонский, Канада — латвийский, США — польский. Войска находятся там на ротационной основе, чтобы не нарушать Основополагающий акт Россия—НАТО.
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