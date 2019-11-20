«Дополнительное устрашение»: Business Insider рассказал о цели лётных учений ВВС США над Европой

За последние четыре недели американские бомбардировщики B-52 приняли участие в большом количестве учений в небе над Европой, сообщает Business Insider. Их цель заключалась в том, чтобы заверить европейских партнёров НАТО в поддержке альянса, а также послать Москве сигнал устрашения. В ВВС США убеждены, что даже смогли продемонстрировать способности к «дополнительному устрашению».
В течение четырёх недель четыре американских бомбардировщика B-52 участвовали в различных тренировочных полётах над Европой, сообщает Business Insider. Цель учений — заверить европейских партнёров НАТО в поддержке альянса, а также послать Москве сигнал устрашения.
Первые бомбардировщики B-52 прибыли в Великобританию ещё в октябре. Одну из своих самых непростых операций они провели в самом начале своего пребывания в Европе: 12 часов они летали над Чёрным море вблизи российской границы. В учениях также участвовали румынские, грузинские и украинские ВВС.
Потом американские самолёты вместе с чешскими совершили тренировочные полёты над Балтийским морем в знак солидарности со странами Прибалтики, которые считают, что от России исходит «угроза». В учениях также участвовали польские истребители F-16. В основном отрабатывался перехват целей. Схожие операции проводились вместе с британскими и французскими ВВС, ведь российские бомбардировщики не раз появлялись в воздушном пространстве над Северным морем.
В конце октября B-52 также участвовали в учениях «Глобальный гром» (Global Thunder). В ходе манёвров отрабатывался сброс ядерных бомб. Позже были полёты в Саудовской Аравии, а по возвращении в Европу — на ледяном севере континента. Трое из пяти бомбардировщиков отправились к полярному кругу, чтобы провести там манёвры с истребителями F-16 норвежских ВВС и дальними самолётами-разведчиками ВМС США.
В ходе операции самолёты продвинулись вплоть до Баренцева моря к северу от России. Представитель американских ВВС заявила: «Операция в Баренцевом море стала возможностью углубить сотрудничество с нашими норвежскими союзниками. К тому же она стала наглядным примером способностей США к дополнительному устрашению». Бомбардировщики также пролетели вблизи Кольского полуострова, где находится база российского Северного флота, заключает издание.
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