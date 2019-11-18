NTD: «это не уступка» — Вашингтон и Сеул отложили учения ради переговоров с Пхеньяном

США и Южная Корея решили отложить запланированные военные учения, пытаясь подтолкнуть застопорившийся процесс переговоров с Северной Кореей. При этом глава Пентагона подчеркнул, что этот шаг не следует считать «уступкой» Пхеньяну, передаёт NTD.
Соединённые Штаты и Южная Корея в воскресенье объявили, что отложат предстоящие военные учения. Как ожидается, это поможет активизировать процесс мирных переговоров с Северной Кореей, который в последнее время застопорился.
МАРК ЭСПЕР, министр обороны США:Не думаю, что это «уступка». Это жест доброй воли со стороны Соединённых Штатов и Южной Кореи, чтобы добиться мира, создать базу для согласования политического договора. А такой договор приведёт к денуклеаризации Корейского полуострова.
Министр обороны США объявил об этом решении на совместной пресс-конференции со своим южнокорейским коллегой. Они были в Бангкоке на саммите глав оборонных ведомств стран Азии.
Планировалось, что учения будут симулировать воздушные бои. В них должны были принимать участие и американские, и южнокорейские истребители.
В последние годы масштабы таких ежегодных учений сократились. Однако Северная Корея по-прежнему рассматривала их как «репетицию вторжения».
Министр обороны США Марк Эспер также сказал, что американские и южнокорейские военные, несмотря на отсрочку учений, будут сохранять боевую готовность. При этом президент США Дональд Трамп называл подобные учения «пустой тратой денег» и «провокацией» по отношению к Северной Корее.
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