NTD: «это не уступка» — Вашингтон и Сеул отложили учения ради переговоров с Пхеньяном

03:00 Россияне Шишканова и Шкляр завоевали серебро на этапе Гран-при по прыжкам в воду Российские спортсмены Марина Шишканова и Карина Шкляр стали вторыми в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина на этапе Гран-при в Малайзии.

03:00 В Кремле ответили на заявления Лукашенко об отношениях с Россией Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявления лидера Белоруссии Александра Лукашенко об отношениях Москвы и Минска.

03:00 «Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа «Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.

03:00 Протестующим в Тбилиси дали 30 минут на снятие блокады парламента Министерство внутренних дел Грузии заявило, что у демонстрантов есть 30 минут на то, чтобы прекратить блокировать здание парламента.

03:00 Александр Емельяненко показал, как готовится к бою с Кокляевым Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко опубликовал видео, на котором он готовится к поединку с представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.

03:00 В Пальмире выставили древнюю мемориальную доску, обнаруженную сирийской армией В Национальном музее Пальмиры выставлена древняя мемориальная доска, которая ранее была украдена боевиками террористической организации «Исламское государство»* и затем обнаружена сирийскими службами безопасности.

03:00 Россия завершила первый этап поставок Ираку танков Т-90С Россия завершила первый этап поставок Ираку танков Т-90С российского производства. Отмечается, что стороны проводят переговоры о порядке и условиях выполнения второго этапа.

03:00 «Локомотив» проиграл «Уфе» в контрольном матче Московский «Локомотив» потерпел поражение от «Уфы» в контрольном матче.

03:00 В Минздраве оценили идею сократить время продажи алкоголя в России Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал идею о сокращении времени продажи алкоголя в России.

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03:00 Тимошенко обратилась в Конституционный суд из-за законопроекта о земле Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко обратилась в Конституционный суд Украины (КСУ) из-за одобренного в первом чтении депутатами Верховной рады законопроекта о рынке земель сельскохозяйственного назначения.

03:00 Гончаренко высказался о возможном возвращении Акинфеева в сборную России Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал информацию о возможном возвращении голкипера армейцев Игоря Акинфеева в сборную России.

03:00 Суд оставил Ассанжа под стражей Суд в Лондоне оставил под стражей основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает РИА Новости.

03:00 Участник акции 27 июля Новиков признал вину в избиении полицейского Участник несогласованной акции в центре Москвы 27 июля Павел Новиков в ходе заседания Тверского районного суда признал вину в нанесении ударов бутылкой полицейскому-кинологу.

03:00 Бутырская прокомментировала оценки Трусовой за компоненты Бывшая фигуристка Мария Бутырская прокомментировала оценки Александры Трусовой за компоненты, которые она получала на этапах Гран-при в этом сезоне.

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03:00 Бутырская: у Трусовой есть запас, который позволяет не бояться упасть с четверного сальхова Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская прокомментировала падение Александры Трусовой с четверного сальхова на этапе Гран-при в России.

03:00 СМИ: Роналду намерен извиниться за своё поведение перед игроками «Ювентуса» Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду намерен пригласить на ужин одноклубников, чтобы извиниться за своё поведение.

03:00 В ФРГ призвали Иран уважать право на протесты В Германии призвали иранские власти с уважением относиться к акциям протеста, которые проходят в Иране.

03:00 Медведев одобрил создание нацпарка «Зигальга» в Челябинской области Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Челябинской области национального парка «Зигальга».

03:00 В МИД России заявили об обсуждении с Британией торговли после брексита Россия и Великобритания проводят работу по внесению корректив в режим торговли после реализации брексита, заявил директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

03:00 Глава Якутии подтвердил одобрение строительства моста через Лену Одобрение строительства моста через реку Лену под Якутском от федеральных властей получено, сообщил глава Якутии Айсен Николаев. По его словам, недавно он лично донёс свои мысли и предложения президенту Владимиру Путину.

03:00 Американский журналист назвал искуплением выступление Медведевой на Гран-при России Американский журналист Джеки Вонг оценил выступление российской фигуристки Евгении Медведевой на этапе Гран-при в Москве.

03:00 Порошенко обвинил Россию в планах ГБР снять с него неприкосновенность Экс-президент Украины и депутат Верховной рады Пётр Порошенко заявил, что Государственное бюро расследований (ГБР) желает добиться снятия с него депутатской неприкосновенности «по российскому заказу».

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03:00 В Совфеде прокомментировали передачу Украине задержанных кораблей Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал завершение процесса передачи Киеву трёх украинских военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

03:00 Бутырская: Медведевой будет очень сложно на чемпионате страны Бывшая фигуристка Мария Бутырская оценила перспективы Евгении Медведевой на чемпионате России, который пройдёт с 24 по 29 декабря в Красноярске.

03:00 Бутырская: Медведева впервые после Олимпиады выступила так, как от неё ждали Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская прокомментировала выступление Евгении Медведевой на этапе Гран-при в Москве, на котором она заняла второе место.

03:00 В Госдуме обсудят внедрение налога для самозанятых ещё в 19 регионах Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что Госдума планирует 21 ноября рассмотреть законопроект, который распространяет налоговый режим для самозанятых с 1 января 2020 года ещё на 19 регионов.

03:00 Украина не откажется от иска к России в Гааге после передачи кораблей Украина не откажется от планов привлечь Россию к ответственности в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву после возвращения задержанных в Керченском проливе военных кораблей. Об этом заявила замглавы украинского МИД Елена Зеркаль.

03:00 Глава МИД ФРГ посетит линию соприкосновения в Донбассе Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в рамках визита на Украину посетит Киев, Харьков и приедет на линию соприкосновения в Донбассе.

03:00 Медведева рассказала, как отпразднует своё 20-летие Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как планирует отпраздновать свой 20-й день рождения.

03:00 Цорн объяснил, почему пригласил Тедеско на пост главного тренера «Спартака» Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Томас Цорн объяснил, почему пригласил Доменико Тедеско на пост главного тренера команды.

03:00 Ляшко вручили подозрение за драку с соратником Зеленского Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко получил от прокурора уведомление о подозрении за драку с депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».

03:00 Снегопады и оползни заблокировали автодороги в Австрии На западе и юге Австрии снегопады и оползни заблокировали движение на автодорогах, сообщает Австрийский автомототуристический клуб (OeAMTC).

03:00 Песков: передача Украине кораблей не связана с решением трибунала Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что передача Украине кораблей, задержанных в Керченском проливе, не связана с решением Международного трибунала по морскому праву.

03:00 Пакистан испытал баллистическую ракету «Шахин-1» Глава пресс-службы армии Пакистана генерал-майор Асиф Гафур объявил об успешных испытаниях баллистической ракеты «Шахин-1», максимальная проектная дальность полёта которой составляет 650 км.

03:00 Медведева призналась, что после ОИ-2018 её преследует страх получения травм Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что часто вспоминает, как выступала на Олимпиаде 2018 года с травмой ноги.

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03:00 В Кремле прокомментировали корпоративные изменения в «Яндексе» Создание Фонда общественных интересов в структуре управления «Яндекса» не согласовано с Кремлём, однако в администрации президента следят за корпоративными изменениями в компании, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

03:00 ЕС объявил о готовности упростить визовый режим с Белоруссией Совет ЕС утвердил решение о подписании с Белоруссией соглашения об упрощении визового режима.

03:00 Медведева заявила, что собирается тренироваться в Канаде до конца карьеры Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что планирует до конца спортивной карьеры тренироваться в Канаде.

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03:00 Порошенко снова не пришёл на допрос в ГБР Бывший украинский президент Пётр Порошенко в очередной раз не явился на допрос в Государственное бюро расследований Украины.

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03:00 В МВД Грузии заявили о противозаконном характере митинга в Тбилиси В Министерстве внутренних дел Грузии сообщили, что мирный митинг в Тбилиси принял противозаконный характер.

03:00 Хоккеист «Вашингтона» Кузнецов с восхищением оценил игру Овечкина Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мнением об игре своего одноклубника и соотечественника Александра Овечкина.

03:00 В аэропорту в Техасе столкнулись два самолёта В аэропорту техасского Сан-Антонио произошло столкновение двух самолётов. Об этом сообщает Sky News.

03:00 Известный скаут назвал футболиста сборной России, соответствовавшего уровню Бельгии Известный скаут Павел Кучеров поделился мнением, кто из игроков сборной России по футболу соответствовал уровню команды Бельгии в матче девятого тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.