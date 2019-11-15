Обозреватель Foreign Policy: выход США из ДРСМД грозит конфликтом не только с Россией и Китаем, но и с Северной Кореей

Развёртывание Соединёнными Штатами баллистических ракет, ранее запрещённых по ДРСМД, в Тихом океане усугубит угрозу ядерного конфликта с Северной Кореей, пишет эксперт по ядерным технологиям Анкит Панда для Foreign Policy. При этом в Вашингтоне больше обеспокоены обострением отношений с Москвой и Пекином.

После выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в Вашингтоне появились опасения относительно реакции России и Китая на развёртывание ракет в Тихом океане, однако реальная угроза будет исходить от Северной Кореи, пишет эксперт по ядерным технологиям Анкит Панда для Foreign Policy.

2 августа Соединённые Штаты, не обременённые ограничениями ДРСМД, официально перешли к разработке и развертыванию ранее запрещённых ракет. В первую очередь в Азии, видя основной будущей проблемой для страны конкуренцию с Китаем.

Однако, как отмечает Панда, Китай — не единственная стратегически важная страна в Азии. Так, размещение в регионе новых американских ракет приведёт к осложнению любых попыток дипломатической работы с Северной Кореей над её ядерной программой и увеличит риск применения ядерного оружия на Корейском полуострове.

По словам автора статьи, вопрос о том, где будут базироваться новые американские ракеты, до сих пор открыт. Однако он полагает, что наиболее вероятным вариантом станет американская база на Гуаме, в западной части Тихого океана.

В настоящий момент в Вашингтоне работают над созданием как минимум одной баллистической ракеты, которая сумеет преодолеть расстояние от Гуама до Пекина. При этом Панда подчёркивает, что новая ракета также будет способна нанести удар и по Пхеньяну.

Несмотря на объявление главы КНДР Ким Чен Ына о стремлении к стабильным отношениям ядерного сдерживания с США после нескольких раундов переговоров с президентом Дональдом Трампом, Пхеньян продолжает видеть угрозу со стороны Вашингтона. Эта угроза, по мнению Панды, будет беспокоить северокорейцев до тех пор, пока американское ядерное оружие будет существовать.

Более того, укрепить решимость Ким Чен Ына в необходимости создания собственного ядерного оружия способно ошибочное предположение о том, что новые американские ракеты могут быть оборудованы ядерными боеголовками.

При этом эксперт полагает, что любые шаги со стороны США, в том числе ведение кибервойны для выведения из строя или уничтожения оружия Северной Кореи, могут привести к весьма опасным последствиям.

В своей статье для Foreign Policy Панда отмечает, что развёртывание США новых ракет после выхода из ДРСМД может способствовать возникновению конфликтных ситуаций с Россией и Китаем. Однако маловероятно, что оно приведёт к использованию ядерного оружия. В то же время отношения с Северной Кореей в области ядерного сдерживания пока остаются весьма хрупкими.