Обозреватель Foreign Policy: выход США из ДРСМД грозит конфликтом не только с Россией и Китаем, но и с Северной Кореей

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Bloomberg: Россия снизит долю доллара в международных резервах в пользу евро и юаня Bloomberg
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Кейн установил несколько рекордов сборной Англии по футболу, оформив хет-трик в матче с Черногорией
Нападающий сборной Англии по футболу Харри Кейн оформил хет-трик в матче квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года с командой Черногории, который завершился победой британцев со счётом 7:0.
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В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
Согласно инфографике газеты «Красная звезда», 12 летательных аппаратов провели разведку у границ России за неделю.
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Определились десять участников футбольного Евро-2020
По результатам матчей квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, состоявшихся в четверг, 14 ноября, четыре национальные команды гарантировали себе участие в континентальном первенстве.
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Земан рассказал об общем между ним и Трампом
Президент Чехии Милош Земан заявил, что и его, и американского лидера Дональда Трампа подозревают в том, что они являются «российскими агентами».
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Путин выразил надежду на сохранение отношений с Боливией
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что сотрудничество России и Боливии продолжится вне зависимости от того, кто находится у власти.
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Вице-президент WADA Хеллеланд заявила о слежке со стороны России
Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд заявила, что за ней следили по указанию России.
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Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.
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Гол Крала помог Чехии обыграть Косово и квалифицироваться на Евро-2020
В матче группового этапа отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 по футболу сборная Чехии победила команду Косова.
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Федерер обыграл Джоковича в матче за путёвку в полуфинал Итогового турнира АTP
Швейцарец Роджер Федерер победил экс первую ракетку мира Новака Джоковича в матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
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Сборная Франции добыла волевую победу над командой Молдавии в отборе на Евро-2020
В матче квалификационного турнира к чемпионату Европы — 2020 по футболу сборная Франции одержала победу над командой Молдавии.
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Португалия обыграла Литву в квалификации к Евро-2020, Роналду оформил хет-трик
В матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу — 2020 сборная Португалии на своём поле разгромила команду Литвы.
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В Новой Москве произошёл пожар в общежитии
В дачном посёлке Кокошкино в Новой Москве произошёл пожар в общежитии, сведений о пострадавших не поступало.
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Хет-трик Кейна помог Англии разгромить Черногорию и выйти на Евро-2020
Сборная Англии в отборочном матче к чемпионату Европы по футболу — 2020 крупно обыграла команду Черногории.
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Бонуччи: есть ещё много матчей, где нам понадобится лучший Роналду
Футболист «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал ситуацию вокруг нападающего команды Криштиану Роналду.
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Путин заявил о готовности России снизить Украине цену на газ на 25%
Россия готова к сотрудничеству с Украиной по поставкам газа, при этом его цена может быть ниже текущей на 25%. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин по итогам саммита БРИКС.
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Агент Намли допустил, что игрок может зимой покинуть «Краснодар»
Ревьен Канхай, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Юнеса Намли, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны казанского «Рубина».
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Год Германии в России пройдёт в 2020 году
Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что Год Германии в России пройдёт в 2020-м, мероприятия состоятся по всей стране.
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Дядя Надаля считает, что жалобы Медведева помешали россиянину выиграть матч у испанца
Тони Надаль, тренер и дядя первой ракетки мира Рафаэля Надаля, прокомментировал победу племянника над россиянином Даниилом Медведевым на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
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Путин рассказал о поставках С-400 в Индию
Российский лидер Владимир Путин сообщил на пресс-конференции по итогам БРИКС, что процесс поставок российских зенитно-ракетных систем С-400 в Индию идёт по плану.
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Ковальчук — о потере места в составе: мы на последнем месте, и тренер должен что-то делать
Форвард «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук прокомментировал решение тренера команды вывести его из состава.
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Два человека погибли в результате стрельбы в школе в Калифорнии
Два человека погибли в результате стрельбы в школе американского города Санта-Кларита (штат Калифорния), передаёт Associated Press со ссылкой на полицию.
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Квят заявил, что не ставит конкретных целей на следующий сезон
Российский пилот команды «Формулы-1» Даниил Квят поделился ожиданиями от cезона-2020.
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Путин заявил о полном контакте с Зеленским
Президент России Владимир Путин заявил, что у него с украинским коллегой Владимиром Зеленским есть полный контакт.
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В Мексике поблагодарили США за невмешательство в ситуацию с Моралесом
Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил благодарность американским властям за отсутствие реакции на решение Мексики предоставить политическое убежище экс-президенту Боливии Эво Моралесу.
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Эксперт прокомментировал новую модель складного смартфона компании Motorola
Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации», журналист Леонтий Букштейн в беседе с Newinform прокомментировал выпуск новой модели складного смартфона компании Motorola.
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Сёмин заявил, что «Локомотиву» зимой нужно подписать нескольких футболистов
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о задачах клуба на зимнее трансферное окно.
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В Совфеде прокомментировали заявление Туска о России
Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с Nation News прокомментировал заявление главы Евросовета Дональда Туска о том, что Россия не является стратегическим партнёром ЕС.
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В Ставропольском крае сняли особый противопожарный режим
В Ставропольском крае приняли решение снять особый противопожарный режим с пятницы, 15 ноября, сообщает Newstracker.ru со ссылкой на постановление регионального правительства.
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В Оренбурге наградили подростков за спасение близких при пожаре
В Оренбурге наградили подростков, спасших близких при пожаре. Церемония состоялась в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои», сообщает RIA56.
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Бывший гендиректор «Ростова» считает, что клуб обанкротится
Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус прокомментировал финансовые проблемы клуба.
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Путин прокомментировал возможность визита Трампа в Москву 9 мая
Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС прокомментировал возможное присутствие американского лидера Дональда Трампа на праздновании 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
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Более 2,6 тысячи многодетных семей получили земельные участки в Подмосковье с начала года
Более 2,6 тыс. многодетных семей получили земельные участки в Московской области за десять месяцев 2019 года, сообщает телеканал «360».
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В Татарстане рассказали о реализации нацпроектов в 2019 году
На начало ноября в Татарстане освоили 18,3 млрд рублей, или 71,3% выделенных на реализацию национальных проектов средств, сообщает Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского Минэкономики.
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Водительские права Брежнева продали на аукционе за 1,5 млн рублей
Водительское удостоверение генсека КПСС Леонида Брежнева, которое было выдано в 1976 году, продали на аукционе «Литфонда» за 1 млн 550 тысяч рублей.
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Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину
Риск прекращения транзита российского газа через Украину существует, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
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Сафин заявил, что Рублёв не сыграет за сборную России на АТР Сup
Капитан сборной России на АТР Cup Марат Сафин рассказал о подготовке команды к турниру.
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«Союзмультфильм» планирует выпустить новые серии «Ну, погоди!»
Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва сообщила, что студия планирует выпустить новые серии советского мультфильма «Ну, погоди!», героям которого в этом году исполнилось 50 лет.
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«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
В рамках встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» победил московский ЦСКА.
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«Зенит» уступил «Анадолу Эфесу» в матче регулярного чемпионата Евролиги
В матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги санкт-петербургский «Зенит» на выезде проиграл турецкому клубу «Анадолу Эфес»
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Путин прокомментировал ситуацию в Боливии
Боливия находится на пороге хаоса, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
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Российского посла вызвали в МИД Чехии
Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после признания Министерством юстиции деятельности чешской организации «Человек в беде» нежелательной на территории России.
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Сборная Турции сыграла вничью с командой Исландии и вышла на Евро-2020
Национальная сборная Турции благодаря ничьей с командой Исландии сумела квалифицироваться на чемпионат Европы по футболу — 2020.
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В Курганской области рассказали о туристическом потенциале святилища Савин
Святилище Савин, расположенное в Белозерском районе, может стать главным туристическим объектом Курганской области, заявил врио директора департамента экономики Иван Смирных. Об этом сообщает URA.RU.
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Начались учения добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей
На полигоне московского пожарно-спасательного центра начались учения добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей, сообщает НСН.
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В Подмосковье рассказали о работе по обеспечению прав обманутых дольщиков
В Московской области рассказали о работе по обеспечению прав обманутых дольщиков, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра жилищной политики региона Инну Федотову.
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В электричках Петербурга разрешат бесплатно провозить лыжи и сноуборды с 15 ноября
В электричках Санкт-Петербурга разрешат бесплатно провозить лыжи и сноуборды с 15 ноября по 31 марта, сообщает Inforeactor.
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Источник: «Манчестер Сити» не исключат из Лиги чемпионов за нарушение ФФП
Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» не будет исключён из Лиги чемпионов за нарушение правил финансового фейр-плей.
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Путин назвал БРИКС фактором стабильности в мировой экономике
БРИКС является фактором стабильности в мировой политике и экономике, его роль будет расти, заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита группы.
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В Челябинской области завели дело по факту нарушений в частном доме престарелых
В Челябинской области завели уголовное дело по факту нарушений в частном доме престарелых, сообщает СУ СК России по региону на своём сайте.
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В Севастополе проверят системы безопасности в школах и колледжах
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил проверить системы безопасности в школах и колледжах, сообщает РИА Новости Крым.