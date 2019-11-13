Михаил Горбачёв: России сегодня нужны реформы, но без дестабилизации и хаоса

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачёв дал интервью изданию Berliner Zeitung, в котором рассказал, как страна под его руководством приняла решение отказаться от влияния на страны Варшавского договора. Кроме того, он рассуждает своём видении будущего России, которой сегодня, по его мнению, нужны реформы, однако при этом очень важно не допустить дестабилизации и хаоса.

Когда в 1989 году пала Берлинская стена, Михаил Горбачёв занимал пост генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Советского Союза. В интервью Berliner Zeitung Горбачёв рассказал, как страна под его руководством приняла решение отказаться от влияния на страны Варшавского договора.

По словам Горбачёва, когда в середине 80-х годов в СССР к власти пришло новое руководство и его избрали генеральным секретарём, они серьёзно проанализировали ситуацию в стране и пришли к выводу, что так дальше продолжаться не может.

«Мы определили в СССР фундаментальные направления реформ, перестройку и гласность, стремились к подлинной демократии. Такие реформы могли осуществить только свободные люди. Поэтому ключевой задачей мы считали предоставление нашим гражданам максимальной свободы. Могли ли мы отказать в таких же свободах гражданам наших социалистических союзных государств? Ни в коем случае», — рассказал Горбачёв.

Но в России после того, как пала стена, многие начали обвинять его в том, что он забыл о России. Горбачёв считает, что после этого отношения России и объединённой Германии принесли Москве неоспоримую пользу как в политике, так и в экономике, и если сегодня отношения хуже, чем хотелось бы, то на то есть другие причины.

«Я уверен, что между нами обязательно снова установятся хорошие отношения», — добавил Горбачёв.

Он также вспомнил о Договоре о ликвидации РСМД, который он подписал в 1987 году с Рональдом Рейганом. По мнению Горбачёва, ответственность за то, что обе стороны вышли из этого договора в 2019 году, лежит на президенте США, который первый объявил о выходе из договора.

«Мне кажется, что кто-то хочет избавиться от всех своих обязательств. Это стало новой «генеральной линией» американской политики. Все помнят кризис начала 80-х годов, когда в Европе размещались сотни ракет, советские СС-20, американские «Першинги» и крылатые ракеты. Новый этап ракетной гонки может представлять более серьёзную опасность. Но теперь выясняется, что США собираются довести до конца разработку четырёх типов новых ракет средней дальности. Таким образом, работы над ними начались не вчера. Как после этого ещё можно доверять американским партнёрам по переговорам?» — считает Горбачёв.

В конце интервью он рассказал о своём видении современной внутренней политики России. По мнению Горбачёва, стране сегодня необходимы изменения и в экономической, и в правовой, и в избирательной системе. Однако, добавил Горбачёв, главный вопрос сейчас заключается в том, как придать динамику политическим процессам, не допуская при этом дестабилизации и хаоса, о чём должны задуматься президент, политические партии и общество в целом.