Экс-дипломат рассказал Europe 1, как Горбачёв продал ГДР Колю

В интервью радиостанции Europe 1 французский писатель и бывший советский дипломат Владимир Федоровский поделился закулисными подробностями подготовки СССР к падению Берлинской стены. По его словам, спасти ГДР от введения советских войск весной 1989 года помогло вмешательство Раисы Горбачёвой. А летом того же года глава Советского Союза решил судьбу Восточной Германии, попросту «продав» её Гельмуту Колю, уверяет очевидец событий.

Спустя 30 лет после падения Берлинской стены французский писатель и бывший советский дипломат Владимир Федоровский поделился в эфире радиостанции Europe 1 закулисными подробностями подготовки к этому событию в СССР.

По его словам, в кулуарах Кремля речь о падении стены заходила уже весной 1989 года. «В начале года КГБ начинает слать депеши о том, что, если все будет продолжаться, ГДР и Варшавскому договору придёт конец», — вспоминает экс-приближённый Михаила Горбачёва.

Как рассказывает собеседник Europe 1, в СССР существовало два лагеря, выступавших за различные варианты решения проблемы. Первый представляли сотрудники КГБ и военные, настаивавшие на военной интервенции в ГДР, второй — советник Горбачёва Александр Яковлев и глава МИД СССР Эдуард Шеварнадзе. Между представителями обоих лагерей велись яростные споры, арбитром в которых выступал генсек.

Как подчёркивает экс-дипломат, Запад в этот период вёл себя крайне нерешительно: президент Франции Франсуа Миттеран не требовал объединения Германии, а премьер-министр Великобритании Маргарет Тетчер направляла телеграммы Горбачёву. Их беспокойством, по словам Федоровского, пользовалось КГБ.

По признанию писателя, всё решилось после того, как Яковлеву пришла в голову «гениальная идея» изложить своё видение проблемы жене генсека Раисе Горбачёвой. «Яковлев сказал: если мы введём войска, мы станем заложниками КГБ, и перестройке придёт конец, а Раиса продолжила его мысль в приватной обстановке. Наутро вернулся Горбачёв. Войска решено не вводить», — так описывает процесс принятия решения Федоровский.

По словам соратника Горбачёва, позднее, в июне 1989 года генсек отправился в Бонн «и просто-напросто продал ГДР Гельмуту Колю». Как поясняет экс-дипломат, всё произошло во время официального ужина, сдобренного большим количеством спиртного.

«Горбачёв, как и Саркози, не переносит алкоголь, в то время как Коль уже выпил свои две бутылки вина, — рассказывает писатель. — Коль выходит (он был с Горбачёвым на «ты») и говорит: «Михаил, знаешь, объединение Германии, оно как Рейн — это поток, который не остановить». В этот момент он замолкает и произносит судьбоносную фразу: «К тому же, мы готовы заплатить». За этим последовало минутное молчание, после которого Горбачёв расставил точки над «i», спросив: «Сколько?» Так, по словам Федоровского, прозвучал сигнал к объединению Германии.