Euronews: оплаченный NBC туннель помог десяткам немцев сбежать на Запад

Секретный туннель под Берлинской стеной, который вырыли студенты при финансовой поддержке американского телеканала NBC, позволил десяткам людей сбежать из ГДР на Запад. Об этом рассказал в интервью Euronews Йоахим Рудольф, который лично занимался строительством туннеля и рискнул первым по нему пройти. Сейчас у места подкопа находится самый крупный мемориал, посвящённый стене и включающий оригинальный фрагмент заграждения.

Чтобы беглецы из ГДР смогли преодолеть стену, разделяющую Берлин, студенты вырыли секретный туннель на Бернауэр-штрассе. Строительство подкопа финансировал американский телеканал NBC, который снимал о происходящем документальный фильм. Туннель был проложен с территории фабрики на Бернауэр-штрассе, 78 в Западном Берлине в подвал дома на Шёнхольцер-штрассе, 7 в Восточном Берлине.



В строительстве, которое шло летом и осенью 1962 года, принимал участие Йоахим Рудольф. Сам он покинул Восточную Германию за несколько месяцев до этого, чтобы продолжить учёбу в Свободном университете Берлина. В то время он был студентом-инженером. В процессе строительства туннеля он, в частности, занимался монтажом электропроводки. Он рассказывает:



ЙОАХИМ РУДОЛЬФ, участник проекта: Мы просто хотели помочь людям. Мы были очень рассержены политикой правительства Восточной Германии, тем, что там происходило — что в людей, которые пытались бежать, стреляли. Нас это очень задевало. И поэтому мы хотели сделать всё возможное, чтобы нанести урон ГДР.



Над строительством туннеля работали десятки людей. У многих из них на востоке были родственники и друзья. Но вырыть подкоп оказалось сложнее, чем они себе это представляли.



ЙОАХИМ РУДОЛЬФ: Мы ничего не знали о строительстве туннелей: не знали, какие для этого нужны инструменты, как вырыть подкоп — и в то же время выжить.



14 сентября 1962 года строители смогли пробить подвальное перекрытие дома. Йоахим Рудольф выбрался наружу для проверки, чтобы удостовериться в том, что строители попали в нужный дом. В кармане он нёс пистолет — на случай, если его заметят охранники.



А затем уже члены первой семьи постучались в дверь подвала. Всего через туннель бежали 29 человек. Это одна из самых успешных историй побега из ГДР.



ЙОАХИМ РУДОЛЬФ: Я никогда не забуду этот момент, на меня это произвело огромное впечатление. Я тогда подумал: неважно, сколько человек пройдёт по туннелю. Конечно, чем больше, тем лучше! Но даже если больше никого не будет, то вся проделанная работа, удары электрическим током из-за подтоплений, мозоли, шишки на голове от ударов о деревянные балки — всё это было не зря.



Документальный фильм в 1963 году получил три телевизионных премии «Эмми». Сегодня на Бернауэр-штрассе находится самый крупный мемориал, посвящённый стене. Здесь сохранили пустырь с восточной стороны и оригинальный фрагмент заграждения.



ЙОНА КЯЛГРЕН, корреспондент Euronews: В течение 28 лет, когда стена разделяла Берлин, с востока на запад пытались бежать тысячи людей. Многим удавалось это сделать, но не менее 140 человек погибли. В предстоящие выходные здесь будут вспоминать этих людей.



Йона Кялген, Восточный Берлин, Euronews.



Дата выхода в эфир 07 ноября 2019 года.