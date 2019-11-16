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Foreign Policy: Трамп призвал Токио и Сеул раскошелиться на американское присутствие

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Власти США потребовали, чтобы Южная Корея и Япония в несколько раз увеличили траты на содержание американского контингента, сообщает Foreign Policy. Между тем некоторые эксперты ставят необходимость подобного «выбивания денег» под сомнение. По их словам, Вашингтон рискует испортить отношения с ключевыми азиатскими союзниками и сыграть на руку своим региональным соперникам, в том числе России и Китаю, отмечает издание.
Foreign Policy: Трамп призвал Токио и Сеул раскошелиться на американское присутствие
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Президент США Дональд Трамп попросил Японию значительно повысить траты на содержание американского военного контингента, который находится на её территории. Об этом Foreign Policy сообщили бывшие и действующие правительственные чиновники.  

По данным издания, Вашингтон обратился с этим предложением к Токио ещё в июле. Трамп через представителей своей администрации Джона Болтона и Мэтта Поттингера потребовал, чтобы японское правительство увеличило расходы на находящихся в стране 54 тыс. американских военнослужащих почти в четыре раза.
 
США также призвали «раскошелиться» на своё военное присутствие ещё одного азиатского союзника. Всё те же Болтон и Поттингер обратились с похожим требованием к Южной Корее, которая принимает 28,5 тыс американских солдат, увеличить траты на содержание контингента в пять раз, отмечает Foreign Policy.  
 
Между тем некоторые эксперты осуждают тактику правительства Трампа. Они предупреждают: «выбиванием денег» на сохранение своего военного присутствия США рискуют обострить отношения с азиатскими соратниками и сыграть на руку соперникам, в том числе Китаю и КНДР.
 
Подобные требования могут привести к росту антиамериканских настроений среди азиатских единомышленников Вашингтона, считает бывший аналитик ЦРУ Брюс Клингнер. «Если вы ослабляете альянсы, потенциально уменьшаете сдерживание и присутствие американских войск, то от этого выигрывают Северная Корея, Китай и Россия, которые видят возможность для уменьшения американского влияния и поддержки наших союзников», — рассуждает он.
 
Один действующий чиновник высказался более прямо. По его мнению, администрация Трампа «совершенно неправильно понимает ценность» альянсов и противоречит собственной стратегии, в основе которой переориентация на так называемое соперничество великих держав с Россией и Китаем.
 
Президент долгое время критиковал союзников, особенно европейских, за то, что они не тратят достаточно средств на свои вооружённые силы. Его усилия, похоже, оправдываются: к концу следующего года члены НАТО в Европе и Канаде увеличат расходы на оборону примерно на $100 млрд по сравнению с 2016 годом, обращает внимание Foreign Policy.
 
Теперь Трамп, по всей видимости, переключает внимание на тихоокеанский регион на фоне наращивания военной мощи Китая и новых угроз со стороны КНДР. При этом и Япония, и Южная Корея уже платят Соединённым Штатам миллиарды долларов, чтобы покрыть расходы на содержание десятков тысяч американских военнослужащих.
 
В рамках японского соглашения о специальных мерах, который истекает в марте 2021 года, Токио платит примерно $2 млрд, чтобы компенсировать расходы на содержание американских военнослужащих. По словам трёх бывших чиновников Пентагона, перед истечением срока договора администрация требует повысить траты «примерно на $8 млрд, или на 300%».
 
Согласно текущему соглашению между США и Южной Кореей, Сеул платит за американское присутствие порядка $1 млрд. Трамп же намерен увеличить стоимость до «почти $5 млрд или на 400%», поясняет издание.
 
Администрация Трампа не в первый раз пытается получить больше денег от своих союзников за размещение американских войск. В марте появились сообщения о том, что Белый дом хочет, чтобы союзники доплачивали 50% сверх полной стоимости содержания войск США на своей территории. Но в тот момент Пентагон заверил конгресс, что сведения о внедрении подобной практики были ошибочными.
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Foreign Policy США Северная Америка
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