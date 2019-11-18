Guardian: «он всё же лучше собаки» — Трамп ответил на обвинения КНДР в адрес Байдена
Дональд Трамп вступился за одного из своих возможных соперников на выборах и заявил, что Северная Корея несправедливо охарактеризовала его как «бешеную собаку», пишет The Guardian. «Может быть, Джо Байден сонный и очень медлительный, — приводит издание ответ президента США в Twitter, — но он не «бешеная собака». На самом деле он всё же получше».
Mr. Chairman, Joe Biden may be Sleepy and Very Slow, but he is not a “rabid dog.” He is actually somewhat better than that, but I am the only one who can get you where you have to be. You should act quickly, get the deal done. See you soon! https://t.co/kO2k14lTf7— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 17, 2019
Отмечается, что президент раскритиковал Пхеньян на фоне попыток возобновить забуксовавшие переговоры по ядерному оружию. Трамп просит лидера КНДР Ким Чен Ына «заключить сделку», ради которой в воскресенье США и Южная Корея решили отложить совместные ежегодные воздушные учения. В Пхеньяне их считают репетицией вторжения. Страна поставила срок в один год для выработки взаимоприемлемого плана для спасения американо-северокорейских отношений, который истекает в конце декабря.
Как напоминает американская газета, в пятницу Северная Корея обвинила Байдена в том, что он «посмел оскорбить достоинство высшего руководства КНДР», хотя не указала причину своего возмущения. «Такие бешеные собаки, как Байден, могут причинить зло множеству людей, если оставить их на свободе, — говорится в заявлении официального Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). — Необходимо забить их до смерти палкой». Высказывались предположения, что Северную Корею оскорбил рекламный ролик возможного кандидата в президенты. В ролике осуждалась внешняя политика Трампа, которая «восхваляет диктаторов и тиранов, отталкивая союзников» США. Текст сопровождался фотографией первой встречи Трампа и Кима в Сингапуре в прошлом году.
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Le Figaro: в КНДР Байдена назвали «бешеной собакой», которую надо «забить палкой»
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NBC: Северная Корея объявила о срыве переговоров по ядерной программе с США
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Times: за полтора года переговоров с Трампом Ким построил ещё около 10 ядерных боеголовок