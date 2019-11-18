Guardian: «он всё же лучше собаки» — Трамп ответил на обвинения КНДР в адрес Байдена

Президент США Дональд Трамп выступил в защиту Джо Байдена и заявил, что Северная Корея незаслуженно обозвала его возможного соперника «бешеной собакой», сообщает The Guardian. Глава Белого дома также напомнил Пхеньяну, что только Америка может помочь ему в достижении его целей, и призвал быстрее заключить ядерную сделку.

Дональд Трамп вступился за одного из своих возможных соперников на выборах и заявил, что Северная Корея несправедливо охарактеризовала его как «бешеную собаку», пишет The Guardian. «Может быть, Джо Байден сонный и очень медлительный, — приводит издание ответ президента США в Twitter, — но он не «бешеная собака». На самом деле он всё же получше».

Mr. Chairman, Joe Biden may be Sleepy and Very Slow, but he is not a “rabid dog.” He is actually somewhat better than that, but I am the only one who can get you where you have to be. You should act quickly, get the deal done. See you soon! https://t.co/kO2k14lTf7 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 17, 2019

Отмечается, что президент раскритиковал Пхеньян на фоне попыток возобновить забуксовавшие переговоры по ядерному оружию. Трамп просит лидера КНДР Ким Чен Ына «заключить сделку», ради которой в воскресенье США и Южная Корея решили отложить совместные ежегодные воздушные учения. В Пхеньяне их считают репетицией вторжения. Страна поставила срок в один год для выработки взаимоприемлемого плана для спасения американо-северокорейских отношений, который истекает в конце декабря.

Как напоминает американская газета, в пятницу Северная Корея обвинила Байдена в том, что он «посмел оскорбить достоинство высшего руководства КНДР», хотя не указала причину своего возмущения. «Такие бешеные собаки, как Байден, могут причинить зло множеству людей, если оставить их на свободе, — говорится в заявлении официального Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). — Необходимо забить их до смерти палкой». Высказывались предположения, что Северную Корею оскорбил рекламный ролик возможного кандидата в президенты. В ролике осуждалась внешняя политика Трампа, которая «восхваляет диктаторов и тиранов, отталкивая союзников» США. Текст сопровождался фотографией первой встречи Трампа и Кима в Сингапуре в прошлом году.

Кроме защиты Байдена глава Белого дома также написал о ещё одной встрече с Кимом после провальных переговоров в Ханое в феврале. «Я единственный, кто может привести вас туда, куда вы хотите.Так что действуйте быстро, заключите сделку. До скорого!» Пока, как подчёркивает издание, сторонам не удалось прийти к соглашению.

Глава Пентагона Марк Эспер подчеркнул, что, отложив учения, США ни в коем случае не идут на уступки Пхеньяну. «Я не считаю, что это уступка, — цитирует его The Guardian. — Я считаю очень важным предоставить нашим дипломатам немного больше возможностей заключить соглашении по денуклеаризации полуострова». В то же время Пхеньян, по информации агентства, готовится провести собственные воздушные испытания на выходных, хотя Эспер призвал «продемонстрировать добрую волю при рассмотрении вопросов о подготовке, учениях и испытаниях» северокорейской армии.