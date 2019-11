Guardian: «он всё же лучше собаки» — Трамп ответил на обвинения КНДР в адрес Байдена

Дональд Трамп вступился за одного из своих возможных соперников на выборах и заявил, что Северная Корея несправедливо охарактеризовала его как «бешеную собаку», пишет The Guardian. «Может быть, Джо Байден сонный и очень медлительный, — приводит издание ответ президента США в Twitter, — но он не «бешеная собака». На самом деле он всё же получше».

Mr. Chairman, Joe Biden may be Sleepy and Very Slow, but he is not a “rabid dog.” He is actually somewhat better than that, but I am the only one who can get you where you have to be. You should act quickly, get the deal done. See you soon! https://t.co/kO2k14lTf7