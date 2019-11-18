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Guardian: «он всё же лучше собаки» — Трамп ответил на обвинения КНДР в адрес Байдена

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Президент США Дональд Трамп выступил в защиту Джо Байдена и заявил, что Северная Корея незаслуженно обозвала его возможного соперника «бешеной собакой», сообщает The Guardian. Глава Белого дома также напомнил Пхеньяну, что только Америка может помочь ему в достижении его целей, и призвал быстрее заключить ядерную сделку.
Guardian: «он всё же лучше собаки» — Трамп ответил на обвинения КНДР в адрес Байдена
Reuters

Дональд Трамп вступился за одного из своих возможных соперников на выборах и заявил, что Северная Корея несправедливо охарактеризовала его как «бешеную собаку», пишет The Guardian. «Может быть, Джо Байден сонный и очень медлительный, — приводит издание ответ президента США в Twitter, — но он не «бешеная собака». На самом деле он всё же получше».

Отмечается, что президент раскритиковал Пхеньян на фоне попыток возобновить забуксовавшие переговоры по ядерному оружию. Трамп просит лидера КНДР Ким Чен Ына «заключить сделку», ради которой в воскресенье США и Южная Корея решили отложить совместные ежегодные воздушные учения. В Пхеньяне их считают репетицией вторжения. Страна поставила срок в один год для выработки взаимоприемлемого плана для спасения американо-северокорейских отношений, который истекает в конце декабря. 

Как напоминает американская газета, в пятницу Северная Корея обвинила Байдена в том, что он «посмел оскорбить достоинство высшего руководства КНДР», хотя не указала причину своего возмущения. «Такие бешеные собаки, как Байден, могут причинить зло множеству людей, если оставить их на свободе, — говорится в заявлении официального Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). — Необходимо забить их до смерти палкой». Высказывались предположения, что Северную Корею оскорбил рекламный ролик возможного кандидата в президенты. В ролике осуждалась внешняя политика Трампа, которая «восхваляет диктаторов и тиранов, отталкивая союзников» США. Текст сопровождался фотографией первой встречи Трампа и Кима в Сингапуре в прошлом году.  

Кроме защиты Байдена глава Белого дома также написал о ещё одной встрече с Кимом после провальных переговоров в Ханое в феврале. «Я единственный, кто может привести вас туда, куда вы хотите.Так что действуйте быстро, заключите сделку. До скорого!» Пока, как подчёркивает издание, сторонам не удалось прийти к соглашению.
 
Глава Пентагона Марк Эспер подчеркнул, что, отложив учения, США ни в коем случае не идут на уступки Пхеньяну. «Я не считаю, что это уступка, — цитирует его The Guardian. — Я считаю очень важным предоставить нашим дипломатам немного больше возможностей заключить соглашении по денуклеаризации полуострова». В то же время Пхеньян, по информации агентства, готовится провести собственные воздушные испытания на выходных, хотя Эспер призвал «продемонстрировать добрую волю при рассмотрении вопросов о подготовке, учениях и испытаниях» северокорейской армии.
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источник
Guardian Великобритания Европа
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