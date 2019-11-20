ERR: очередное заявление спикера парламента Эстонии о «российской аннексии» взбудоражило СМИ

Многие СМИ поспешили растиражировать очередной комментарий спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Россия «аннексировала» эстонские территории, отказавшись признавать Тартуский мирный договор от 1920 года. Однако ничего нового в этих заявлениях нет, поскольку ещё весной этого года Пыллуаас уже сравнивал утрату Печорского района с «аннексией* Крыма», отмечает ERR.
Cпикер рийгикогу, член правления партии EKRE Хенн Пыллуаас в очередной раз заявил о том, что Россия «аннексировала» около пяти процентов территории Эстонии. На сей раз, как сообщают в среду, 20 ноября, радионовости ERR, Пыуллуаас высказался по этой теме на своей странице в социальной сети Facbeook.
«Аннексия эстонских территорий ничем не отличается от оккупации и аннексии* Крыма», — написал Хенн Пыллуаас. Он также добавил, что Эстония «не имеет территориальных претензий к России», но хочет, чтобы вернулись «наши» территории.
На этот раз возмущение спикера эстонского парламента вызвало интервью директора Второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева, опубликованное в понедельник на сайте РИА Новости. В этом интервью Беляев несколько раз назвал «недействующим» Тартуский мирный договор от 1920 года.
«Непризнание Тартуского мирного договора, по сути, означает непризнание Эстонской Республики. Это свидетельство о рождении нашей страны и одна из важнейших основ нашей государственности», — написал Хенн Пыллуаас. Напомним, что, согласно Тартускому мирному договору, к Эстонии в 1920 году отходила часть территорий, ныне входящих в состав России. Это части Кингиссепского и Сланцевского районов Ленинградской области, а также Печорский край. Россия официально считает этот договор ныне недействующим.
Свежий комментарий Пыллуааса во вторник и в среду растиражировали многие российские, а также некоторые эстонские СМИ, но при этом ничего нового в его заявлении нет. Как писал ERR, в мае этого года Хенн Пыллуаас также сравнил потерю Печорского района, который отошёл к Эстонии по условиям Тартуского мирного договора 1920 года, с аннексией* Крыма. А лидер партии EKRE Март Хельме тогда же заявил, что 5,2% территории Эстонии по-прежнему «оккупированы», повторив мысль, которую спикер парламента высказал в интервью Maaleht.
На эти высказывания оперативно отреагировали как МИД РФ, так и посольство России в Таллине, осудившие подобные заявления. «Эти провокационные выпады, содержащие по сути территориальные претензии к России, абсолютно неприемлемы. Очевидно, что далеко не все в Эстонии заинтересованы в выстраивании нормального добрососедского диалога с нашей страной. Наоборот, налицо стремление подпортить любой позитив, намечающийся в двусторонних отношениях», — прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что такие заявления в Эстонии могут быть больше ориентированы на внутреннюю аудиторию.
Вице-председатель EKRE Хенн Пыллуас в 2018 году вошёл в список лиц, которым запрещён въезд в Россию.
Дата публикации 20 ноября 2019 года.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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